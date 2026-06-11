Подготовка терактов в Харькове: задержан агент Кремля

Задержание агента РФ. Фото: Служба безопасности Украины

В Харькове предотвратили серию терактов. Агент ФСБ готовил взрывы в местах массового скопления людей. Для этого он изготавливал самодельные взрывные устройства и планировал заложить их в центральной части города. Мужчину задержали ещё до того, как он успел осуществить свой замысел.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Взрывчатка для атак

По информации СБУ, подозреваемый получил от кураторов из России задание изготовить два самодельных взрывных устройства. Для этого он подготовил более 12 килограммов взрывчатого вещества и должен был оснастить бомбы мобильными телефонами для дистанционного подрыва.

Следователи считают, что взрывчатку планировали заложить в центре Харькова, а привести ее в действие — в час пик, когда на улицах находится больше всего людей.

Задержали с поличным

Контрразведка раскрыла подготовку к преступлению еще до его совершения. Подозреваемого задержали в арендованной квартире в июне 2026 года. По данным СБУ, в момент задержания мужчина находился на видеосвязи с сотрудником российской спецслужбы, который давал ему инструкции по изготовлению взрывчатки.

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Искал легкий заработок

По версии следствия, задержанный является безработным жителем Кировоградской области. В поле зрения российских спецслужб он попал во время поиска заработка в Telegram-каналах. После вербовки мужчину отправили в Харьков. Там он арендовал жилье и закупил необходимые компоненты для изготовления самодельных бомб.

Что грозит

В ходе следственных действий правоохранители изъяли более 12 килограммов взрывчатых веществ, компоненты для самодельных взрывных устройств и мобильные телефоны, которые подозреваемый использовал для конспирации контактов с кураторами.

Мужчине сообщили о подозрении в подготовке террористического акта. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Взрывы в Харькове

Отметим, 3 марта около 21:00 у подъезда многоэтажного дома в Основянском районе Харькова произошел взрыв. По данным полиции, в результате детонации неустановленного предмета погиб мужчина 1980 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила ранения и была госпитализирована. Предварительно основной версией происшествия считают несчастный случай. Также решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 29 апреля в Харькове возле супермаркета прогремел взрыв. Предварительно, взорвался военный пикап с боеприпасами. В результате инцидента есть как минимум один пострадавший.

Также Новини.LIVE писали, что Служба безопасности Украины предотвратила новый теракт, который планировали российские спецслужбы в Харькове. Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который изготавливал самодельное взрывное устройство и готовился взорвать его в прифронтовом городе.