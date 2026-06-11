Підготовка терактів у Харкові: затримано агента Кремля

Затримання агента РФ. Фото: Служба безпеки України

У Харкові запобігти серії терактів. Агент ФСБ готував вибухи у місцях великого скупчення людей. Для цього він виготовляв саморобні вибухові пристрої та планував закласти їх у центральній частині міста. Чоловіка затримали ще до реалізації задуму.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Вибухівка для атак

За інформацією СБУ, підозрюваний отримав від кураторів з Росії завдання виготовити два саморобні вибухові пристрої. Для цього він підготував понад 12 кілограмів вибухової речовини та мав оснастити бомби мобільними телефонами для дистанційного підриву.

Слідчі вважають, що вибухівку планували закласти в центрі Харкова, а привести її в дію — у годину пік, коли на вулицях перебуває найбільше людей.

Затримали на гарячому

Контррозвідка викрила підготовку до злочину ще до його реалізації. Підозрюваного затримали в орендованій квартирі в червні 2026 року. За даними СБУ, у момент затримання чоловік перебував на відеозв'язку зі співробітником російської спецслужби, який надавав йому інструкції щодо виготовлення вибухівки.

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Шукав легкий заробіток

За версією слідства, затриманий є безробітним жителем Кіровоградської області. У поле зору російських спецслужб він потрапив під час пошуку заробітку в Telegram-каналах. Після вербування чоловіка відправили до Харкова. Там він орендував житло та закупив необхідні компоненти для виготовлення саморобних бомб.

Що загрожує

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 12 кілограмів вибухових речовин, складові для саморобних вибухових пристроїв та мобільні телефони, які підозрюваний використовував для конспірації контактів із кураторами.

Чоловіку повідомили про підозру у підготовці терористичного акту. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вибухи у Харкові

Зазначимо, 3 березня близько 21:00 біля під’їзду багатоповерхівки в Основ’янському районі Харкова стався вибух. За даними поліції, внаслідок детонації невстановленого предмета загинув чоловік 1980 року народження. Його дружина, 1982 року народження, отримала поранення та була госпіталізована. Попередньо основною версією події вважають нещасний випадок. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері, 29 квітня, у Харкові біля супермаркету пролунав вибух. Попередньо, здетонував військовий пікап із боєприпасами. Внаслідок інциденту є щонайменше один постраждалий.

Також Новини.LIVE писали, що Служба безпеки України запобігла новому теракту, який планували російські спецслужби у Харкові. Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який виготовляв саморобний вибуховий пристрій і готувався підірвати його в прифронтовому місті.