Полиция показала последствия авиаударов по Харьковщине

Оккупанты сбросили авиабомбы на Харьковщине. Фото: Национальная полиция

В течение суток армия РФ наносила удары по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Следователи задокументировали последствия военных преступлений русских захватчиков.



Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Обстрел Харьковской области

Враг обстрелял управляемыми авиабомбами село Ольховатка. В результате атаки повреждено предприятие. По Купянску оккупанты ударили с РСЗО "Град" — в городе повреждены жилые дома.

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Последствия российских обстрелов в Харьковской области. Фото: Национальная полиция

Под российскими обстрелами также находились Волчанск, Бударки Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестово Купянского района и другие населенные пункты.

Сейчас на местах происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. Открыты уголовные производства.

Правоохранители документируют последствия российских обстрелов в Харьковской области. Фото: Национальная полиция

Оккупанты обстреляли Харьковскую область Фото: Национальная полиция

Напомним, 14 января оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов в Харьковской области. В результате атаки на гражданских объектах зафиксированы повреждения.



В результате российской атаки 13 января были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в селе Веселое Харьковской области.