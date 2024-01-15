Полиция показала последствия авиаударов по Харьковщине
В течение суток армия РФ наносила удары по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Следователи задокументировали последствия военных преступлений русских захватчиков.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
Обстрел Харьковской области
Враг обстрелял управляемыми авиабомбами село Ольховатка. В результате атаки повреждено предприятие. По Купянску оккупанты ударили с РСЗО "Град" — в городе повреждены жилые дома.
Под российскими обстрелами также находились Волчанск, Бударки Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестово Купянского района и другие населенные пункты.
Сейчас на местах происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. Открыты уголовные производства.
Напомним, 14 января оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов в Харьковской области. В результате атаки на гражданских объектах зафиксированы повреждения.
В результате российской атаки 13 января были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в селе Веселое Харьковской области.
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