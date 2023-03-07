В Харькове более чем через год включат уличные фонари

Из-за отсутствия уличного освещения в городе произошло немало ДТП

С 7 марта вдоль центральных магистралей Харькова с 18:00 до 19:30 будут работать уличные фонари.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Мэр отметил, что из-за того, что в темное время суток в Харькове больше года единственным источником света были, в основном, только фары автомобилей, произошло немало ДТП, в которых пострадали люди. Да и в целом многим харьковчанам трудно передвигаться по городу, когда темнеет.

Поэтому следующим шагом после включения подсветки пешеходных переходов станет включение уличных фонарей вдоль автомагистралей города.



"На днях я провел успешные переговоры с ответственными за безопасность лицами. Мы достигли согласия, что начнем подсвечивать центральные магистрали и другие, наиболее загруженные автомобильные дороги. Сегодня уличные фонари будут работать с 18 часов до 19:30 в тестовом режиме. Постепенно будем расширять географ. и увеличивать время работы фонарей", – сказал он.



Мэр выразил уверенность, что это шаг в правильном направлении, который будет способствовать безопасности харьковчан и уменьшению количества ДТП.

Напомним, в Харькове обсудили новый генплан города . При его разработке рассчитывают на то, что в городе будут жить 2-2,5 млн человек, включая студентов. Международные эксперты уже провели полный анализ генплана, первый этап внесения в генплан Харькова уже начался, а именно проведение градостроительного мониторинга, в который вместят все предложения. Эта работа будет продолжаться в течение первой половины 2023 года.

Также мы рассказывали, как Харьков возрождается, несмотря на постоянные обстрелы . Не дожидаясь победы, в городе начали восстанавливать разрушенное — это не только жилищный фонд, но и объекты критической инфраструктуры.