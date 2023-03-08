В Харькове начали демонтаж корпуса университета, разрушенного русскими

В Харькове начали демонтаж корпуса университета, разрушенного россиянами
В Харьковском национальном университете городского хозяйства имени Бекетова начали демонтаж разрушенных этажей здания вуза.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова.
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"В настоящее время проводится демонтаж: плит покрытия, металлических ферм, плит перекрытия, несущих стен и т.п., и расчистка от строительного мусора разрушенных этажей главного учебного корпуса", — говорится в сообщении.
Напомним, что российские оккупанты 5 февраля нанесли ракетный удар по центру Харькова. Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник.
Также мы писали, что СБУ задержала агента РФ, который корректировал удары по центру Харькова. По данным следствия, корректировщиком оказался местный житель, который сотрудничал с российской военной разведкой.