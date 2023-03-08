В Харькове начали демонтаж корпуса университета, разрушенного русскими

Месяц назад из-за вражеских обстрелов в университете были разрушены два этажа центрального корпуса

В Харьковском национальном университете городского хозяйства имени Бекетова начали демонтаж разрушенных этажей здания вуза.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова.

"В настоящее время проводится демонтаж: плит покрытия, металлических ферм, плит перекрытия, несущих стен и т.п., и расчистка от строительного мусора разрушенных этажей главного учебного корпуса", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты 5 февраля нанесли ракетный удар по центру Харькова. Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник.

Также мы писали, что СБУ задержала агента РФ, который корректировал удары по центру Харькова. По данным следствия, корректировщиком оказался местный житель, который сотрудничал с российской военной разведкой.