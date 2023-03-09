Враг нанес массированный удар по Харькову - есть попадание в жилой дом
Враг нанес около 15 ударов по городу и области. Под прицелом окупантов снова объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщает в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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"Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — пишет глава области.
Харьковский мэр Игорь Терехов также пишет, что в некоторых районах Харькова есть проблемы со светом.
Харьковская волонтер Наталья Попова сообщает, что в результате попадания российской ракеты в частный дом в Харьковской области два человека пострадали - один человек получил помощь на месте, второй госпитализирован, состояние легкое.
Напомним, что последний раз российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову 22 февраля . Тогда под прицелом окупантов также находились объекты инфраструктуры.
Также мы рассказывали, что из-за российских обстрелов в Харькове разрушены более 5 тысяч домов .