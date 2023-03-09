Враг нанес массированный удар по Харькову - есть попадание в жилой дом

В результате попадания российской ракеты в частный дом на Харьковщине два человека пострадали

Враг нанес около 15 ударов по городу и области. Под прицелом окупантов снова объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — пишет глава области.

Харьковский мэр Игорь Терехов также пишет, что в некоторых районах Харькова есть проблемы со светом.

Харьковская волонтер Наталья Попова сообщает, что в результате попадания российской ракеты в частный дом в Харьковской области два человека пострадали - один человек получил помощь на месте, второй госпитализирован, состояние легкое.

Напомним, что последний раз российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову 22 февраля . Тогда под прицелом окупантов также находились объекты инфраструктуры.

Также мы рассказывали, что из-за российских обстрелов в Харькове разрушены более 5 тысяч домов .