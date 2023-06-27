СБУ разоблачила в Харьковской области священника, который благословлял россиян на убийства

Священник-коллаборант, поддержавший русских захватчиков. Фото: Владислав Абдула / Facebook

СБУ разоблачила в Харьковской области еще одного клирика УПЦ (МП), который оправдывал вооруженную агрессию россиян. Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали подрывную деятельность еще одного священнослужителя УПЦ (МП) в Харьковской области.

Об этом сообщает спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

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Злоумышленником оказался 46-летний настоятель "московской" церкви из приграничного с Россией села Гоптовка. Во время временной оккупации региона он поддержал российских захватчиков и на своем примере призвал сделать это других местных жителей.

"Злоумышленник создавал видеоматериалы с собственными выступлениями, где активно продвигал "русский мир", оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, героизировал российскую армию и благословлял ее на убийства, насилия и грабежи", — говорится в сообщении.

Скриншоты из социальных сетей коллаборанта. Фото: Владислав Абдула / Facebook

В дальнейшем российские телеграмм-каналы использовали его видеозаписи для очередных пропагандистских вбросов.

Впрочем, когда началось контрнаступление ВСУ в Харьковской области, клирик сбежал вместе с российскими войсками.

Результаты инициированной Службой безопасности экспертизы подтвердили факты преступной деятельности представителя УПЦ (МП). На основании собранных сотрудниками СБУ доказательств клирика заочно уведомлена о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление материалов, в которых содержится оправдание вооруженной злости РФ против Украины).

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что до этого СБУ разоблачила бывшего настоятеля храма УПЦ (МП), благословляющего российских военных во время оккупации Харьковщины. В период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей.

Также мы рассказывали о том, что полиция выяснила, кто повлиял на мировоззрение 14-летней девушки, пытавшейся агитировать в центре Харькова за ХНР. Мужчина, от которого девушка узнала пророссийские нарративы, имел романтические отношения с ее матерью.