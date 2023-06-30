СБУ задержала трех харьковчан, работавших на ФСБ и наводивших ракеты на Харьков

Сотрудники спецподразделения СБУ. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Харькове. В состав вражеской группы входило трое местных жителей, собиравших разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Об этом сообщает Служба Безопасности Украины.

Читайте также:

Материалы дела

Прежде злоумышленники пытались выявить направления опрокидывания подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении украинских войск на восточном фронте. Их интересовали также маршруты движения и пункты временного хранения иностранного вооружения и боеприпасов Сил обороны. Полученные сведения российские агенты переправляли в ФСБ через мессенджер "Телеграмм".

"Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по Харькову с использованием российских реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", — рассказывают в Службе безопасности.

Скриншот по переписке агентов с их руководством. Фото: СБУ / Telegram

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время выполнения ими вражеских задач. По данным следствия, они были вовлечены в негласное сотрудничество кадровым сотрудником ФСБ в начале полномасштабного вторжения России. Среди завербованных был бывший преподаватель местного военно-учебного заведения.

Задержанный агент ФСБ. Фото: СБУ / Telegram

Задержанный агент ФСБ. Фото: СБУ / Telegram

Во время обысков у злоумышленников обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами переписки с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время каждому из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Напомним, что СБУ разоблачила в Харьковской области еще одного клирика УПЦ (МП), который оправдывал вооруженную агрессию россиян. Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали взрывную деятельность еще одного священнослужителя УПЦ (МП) в Харьковской области.

Также мы рассказывали о том, что правоохранители установили личность еще одного российского военного преступника, который отдавал приказы пытать гражданское население во время захвата части Харьковской области. Им оказался 30-летний Павел Каширский, старший оперуполномоченный отдела УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам Калининградской области.