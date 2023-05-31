Встановили співробітника ФСБ, який наказував катувати цивільних на Харківщині

Одна з катівень на території Харківської області. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Правоохоронці встановили особу ще одного російського воєнного злочинця, який віддавав накази катувати цивільне населення під час захоплення частини Харківської області. Ним виявився 30-річний Павло Каширський, старший оперуповноважений відділу УФСБ Росії по Балтійському флоту і військам Калінінградської області.

Про це повідомляє речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

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Матеріали справи

За даними СБУ, перебуваючи на території м. Балаклія, яке на той час було окуповане російськими військовими, підозрюваний організовував незаконні затримання та утримання цивільного населення у катівні, розташованій у будівлі захопленого відділу поліції.

Співробітник ФСБ особисто допитував затриманих, намагаючись отримати від потерпілих інформацію стосовно коригувальників вогню ЗСУ по позиціях окупантів та стосовно проукраїнськи налаштованих громадян.

"Під час допитів рашисти застосували фізичну силу, погрожували позбавленням життя, катували електрострумом, імітували розстріл, допитували та примушували до негласної співпраці з ФСБ РФ", — розповідають у СБУ.

Фото росіянина, який віддавав накази катувати цивільне населення на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Також до діяльності злочинця входили захист від "провокаційних і терористичних загроз" та інформаційно-пропагандистський супровід. Згідно з виявленими документами, він встановив 26 українських патріотів, які допомагали нашим військовим наводити артилерію та передавали дані про дислокацію підрозділів ЗС РФ.

Історії затриманих

Як розповідають у генпрокуратурі, за наказом підозрюваного окупанти зупинили одного з місцевих мешканців на блокпосту, коли він рухався на своїй автівці. Погрожуючи зброєю, російські військові доставили його до катівні. Вже там на нього очікував працівник фсб, який допитував чоловіка. При цьому окупанти завдавали потерпілому удари по всьому тілу. Іншого потерпілого за наказом співробітника ФСБ російські військовослужбовці били гумовою палицею та застосували електрошокер.

"Обом затриманим заборонялось відвідувати вбиральні, вода та їжа надавались рідко та у незначній кількості через тривалий проміжок часу. У таких умовах цивільних утримували від 10 до 20 днів. Після цього російські загарбники відпустили їх", — пишуть правоохоронці.

Камера де росіяни тримали затриманих українців. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що у Харкові заочно судитимуть російського військового, який вбив мешканку Ізюма. Ним виявився заступник командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовцю 245-ого гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ.

Також ми писали про те, що правоохоронці виявили на території Харківської області 23 катівні, де зазнавали тортур з боку російських військових понад 100 цивільних громадян України.