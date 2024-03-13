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СБУ задержала женщину, которая "сливала" позиции ВСУ накануне освобождения Харьковской области

13 марта 2024 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ задержала женщину, которая "сливала" позиции ВСУ накануне освобождения Харьковской области
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, которая пыталась сорвать контрнаступление бойцов ВСУ в Харьковской области. Фигурантка "сливала" боевые позиции военных накануне деоккупации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 13 марта

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Попытки сорвать контрнаступление ВСУ в Харьковской области

С июня по сентябрь 2023 года женщина передавала российским оккупантам геолокации подразделений ВСУ, которые находились на Купянском направлении.

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Сотрудник СБУ с ноутбуком фигурантки. Фото: СБУ

Она "отчитывалась" об имеющемся тяжелом вооружении и ориентировочном количестве личного состава украинских войск.

Для сбора информации предательница обходила прифронтовую местность и скрыто фотографировала места временного базирования Сил обороны. После этого координаты с текстовым описанием отправляла "связному" российской разведке.

В СБУ рассказали, что им оказался ее знакомый коллаборант, находившийся в то время в составе оккупационного "МВД РФ" в Балаклее. Полученные данные фигурант передавал кадровым сотрудникам спецслужбы России.

"В дальнейшем полученные сведения захватчики планировали использовать для сдерживания контрнаступательных действий подразделений ВСУ. Но врагу это не удалось. После освобождения Харьковщины фигурантка "залегла на дно" в деоккупированной Балаклее, где пыталась уничтожить доказательства своего сотрудничества с агрессором", — говорится в сообщении.

Однако сотрудники СБУ задокументировали преступные действия злоумышленницы, а затем установили ее местонахождение и задержали.

Расследование установило, что вражеской приспешницей оказалась местная жительница. После захвата части Харьковской области, она выехала на подконтрольную Украине территорию области.

Во время обыска по месту задержания женщины изъят мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности. 

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Переписка женщины с оккупантами. Фото: СБУ
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Переписка женщины с оккупантами. Фото: СБУ

Следователи СБУ объявили ей подозрение в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ с целью предоставления ее незаконным вооруженным формированиям.

Женщина находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований разоблачили бывшего гауляйтера Балаклеи Харьковской области. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет за решеткой.

Также Служба безопасности Украины задержала российского информатора в Харьковской области. Женщина корректировала ракетные удары по городу Изюм.

СБУ
война
ВСУ
россияне
оккупанты
деоккупация Украины

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