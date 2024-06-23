Авиаудары по Харькову 23 июня — есть погибшие

Спасатель ГСЧС на месте атаки врага. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Российская авиация 23 июня нанесла серию вероломных авиаударов по Харькову. В результате взрывов пять человек ранены, один человек погиб.

Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.

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Как заявил мэр города, один из ударов пришелся по частному сектору Харькова. В результате атаки пять человек были ранены, один человек погиб.

Скриншот сообщения Терехова

Олег Синегубов также добавил, что одно из попаданий произошло в частное домовладение, в результате чего загорелся гараж и хозяйственная постройка.

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Харькове прозвучала серия из трех взрывов из-за авиаударов, в результате чего в нескольких районах города исчезли свет и водоснабжение.

Также днем, 23 июня, прогремели взрывы из-за атакующих город ракетами С-300.

В субботу, 22 июня, российские Воздушно-космические силы также нанесли авиаудар по городу четырьмя авиабомбами, в результате чего сообщалось о погибших и раненых.