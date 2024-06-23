Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Серия авиаударов по Харькову — городские власти сообщили о погибших arrow

Серия авиаударов по Харькову — городские власти сообщили о погибших

23 июня 2024 15:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Авиаудары по Харькову 23 июня — есть погибшие
Спасатель ГСЧС на месте атаки врага. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская авиация 23 июня нанесла серию вероломных авиаударов по Харькову. В результате взрывов пять человек ранены, один человек погиб.

Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Последствия авиаударов по Харькову

Как заявил мэр города, один из ударов пришелся по частному сектору Харькова. В результате атаки пять человек были ранены, один человек погиб.

взрыв харьков
Скриншот сообщения Терехова

Олег Синегубов также добавил, что одно из попаданий произошло в частное домовладение, в результате чего загорелся гараж и хозяйственная постройка.

взрывы харьков
Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Харькове прозвучала серия из трех взрывов из-за авиаударов, в результате чего в нескольких районах города исчезли свет и водоснабжение.

Также днем, 23 июня, прогремели взрывы из-за атакующих город ракетами С-300.

В субботу, 22 июня, российские Воздушно-космические силы также нанесли авиаудар по городу четырьмя авиабомбами, в результате чего сообщалось о погибших и раненых.

смерть
Харьков
взрыв
Украина
Игорь Терехов
Олег Синегубов
жертвы
ранение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление