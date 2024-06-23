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Серія авіаударів по Харкову — міська влада повідомила про загиблих

23 червня 2024 15:54
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Ілля Рябінін
редактор
Авіаудари по Харкову 23 червня — є загиблі
Рятувальник ДСНС на місці атаки ворога. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС України в Харківській області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська авіація 23 червня завдала серію віроломних авіаударів по Харкову. Внаслідок вибухів п'ятеро людей поранено, одна людина загинула.

Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та глава ХОВА Олег Синєгубов.

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Як заявив мер міста, один з ударів прийшовся по приватному сектору Харкова. Внаслідок атаки п'ятеро людей було поранено, одна людина загинула.

вибух харків
Скриншот допису Терехова

Олег Синєгубов також додав, що одне з влучань сталося в приватне домоволодіння, внаслідок чого загорівся гараж та господарча споруда.

вибухи харків
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, в Харкові пролунала серія з трьох вибухів через авіаудари, внаслідок чого в декількох районах міста зникло світло та водопостачання.

Також вдень, 23 червня, пролунали вибухи через ракети С-300, які атакували місто.

У суботу, 22 червня російські Повітряно-космічні сили також завдали авіаудару по місту чотирма авіабомбами, внаслідок чого повідомлялося про загиблих та поранених.

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Харків
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Україна
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
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