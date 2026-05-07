"Шахед" попал возле частного дома: Терехов об атаке на Харьков

Игорь Терехов на месте обстрела в Харькове. Фото: Новини.LIVE / Евгений Пушкарев

Российские войска 7 мая нанесли дроновой удар по Новобаварскому району Харькове. Вражеский "Шахед" попал возле частного дома.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE.

Обстрел Харькова 7 мая

Терехов рассказал, что попадание было возле частного дома. По его словам, россияне атаковали плотную застройку, где была только гражданская инфраструктура.

Игорь Терехов на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE / Евгений Пушкарев

Последствия атаки на Харьков. Фото: Новини.LIVE / Евгений Пушкарев

Спасатели и Игорь Терехов на месте удара в Харькове. Фото: Новини.LIVE / Евгений Пушкарев

"На данный момент мы имеем восемь человек, которые получили ранения, среди них двое детей с острой реакцией на стресс. Кроме того, одного мужчину госпитализировали", — сказал мэр Харькова.

По его словам, в результате обстрелов пострадали 38 жилых домов и электросеть. На месте работают все соответствующие службы и коммунальщики.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, 6 мая россияне атаковали жилой район в Харькове. В результате взрыва повреждены дома и возник пожар, также есть пострадавшие.

А 4 мая россияне нанесли ракетный удар по Мерефе в Харьковской области. Количество жертв растет даже через несколько дней после атаки. Сейчас известно о семи погибших.