"Шахед" попал возле частного дома: Терехов об атаке на Харьков
Российские войска 7 мая нанесли дроновой удар по Новобаварскому району Харькове. Вражеский "Шахед" попал возле частного дома.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE.
Терехов рассказал, что попадание было возле частного дома. По его словам, россияне атаковали плотную застройку, где была только гражданская инфраструктура.
"На данный момент мы имеем восемь человек, которые получили ранения, среди них двое детей с острой реакцией на стресс. Кроме того, одного мужчину госпитализировали", — сказал мэр Харькова.
По его словам, в результате обстрелов пострадали 38 жилых домов и электросеть. На месте работают все соответствующие службы и коммунальщики.
Как писали Новини.LIVE, 6 мая россияне атаковали жилой район в Харькове. В результате взрыва повреждены дома и возник пожар, также есть пострадавшие.
А 4 мая россияне нанесли ракетный удар по Мерефе в Харьковской области. Количество жертв растет даже через несколько дней после атаки. Сейчас известно о семи погибших.