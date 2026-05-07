Харків "Шахед" влучив біля приватного будинку: Терехов про атаку на Харків

"Шахед" влучив біля приватного будинку: Терехов про атаку на Харків

Дата публікації: 7 травня 2026 14:07
Ігор Терехов на місці обстрілу в Харкові. Фото: Новини.LIVE / Євген Пушкарьов

Російські війська 7 травня завдали дронового удару по Новобаварському районі Харкові. Ворожий "Шахед" влучив біля приватного будинку.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у коментарі Новини.LIVE

Обстріл Харкова 7 травня

Терехов розповів, що влучання було біля приватного будинку. За його словами, росіяни атакували щільну забудову, де була лише цивільна інфраструктура. 

Атака на Харків 7 травня
Ігор Терехов на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE / Євген Пушкарьов 
Наслідки атаки на Харків. Фото: Новини.LIVE / Євген Пушкарьов
Рятувальники та Ігор Терехов на місці удару в Харкові. Фото: Новини.LIVE / Євген Пушкарьов

"Нараз ми маємо восьмеро людей, які отримали поранення, серед них двоє дітей з гострою реакцією на стрес. Крім того, одного чоловіка госпіталізували", — сказав мер Харкова. 

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 38 житлових будинків та електромережа. На місці працюють усі відповідні служби та комунальники. 

Як писали Новини.LIVE, 6 травня росіяни атакували житловий район у Харкові. Внаслідок вибуху пошкоджено будинки та виникла пожежа, також є постраждалі. 

А 4 травня росіяни завдали ракетного удару Мерефі на Харківщині. Кількість жерт зростає навіть через кілька днів після атаки. Наразі відомо про сімох загиблих. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
