"Шахед" влучив біля приватного будинку: Терехов про атаку на Харків

Ігор Терехов на місці обстрілу в Харкові. Фото: Новини.LIVE / Євген Пушкарьов

Російські війська 7 травня завдали дронового удару по Новобаварському районі Харкові. Ворожий "Шахед" влучив біля приватного будинку.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у коментарі Новини.LIVE.

Обстріл Харкова 7 травня

Терехов розповів, що влучання було біля приватного будинку. За його словами, росіяни атакували щільну забудову, де була лише цивільна інфраструктура.

"Нараз ми маємо восьмеро людей, які отримали поранення, серед них двоє дітей з гострою реакцією на стрес. Крім того, одного чоловіка госпіталізували", — сказав мер Харкова.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 38 житлових будинків та електромережа. На місці працюють усі відповідні служби та комунальники.

Як писали Новини.LIVE, 6 травня росіяни атакували житловий район у Харкові. Внаслідок вибуху пошкоджено будинки та виникла пожежа, також є постраждалі.

А 4 травня росіяни завдали ракетного удару Мерефі на Харківщині. Кількість жерт зростає навіть через кілька днів після атаки. Наразі відомо про сімох загиблих.