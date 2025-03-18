Оккупация Изюма — что россияне оставили после себя

Украинский военный в деоккупированном Изюме. Фото: Радио Свобода

Россияне оккупировали город Изюм на Харьковщине в апреле 2022 года. Однако уже в начале весны украинские защитники выбили захватчиков, да еще и так, что те "забыли" забрать чуть ли не все. Сейчас в городе создали музей вещей, которые оставили после себя оккупанты.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE во вторник, 18 марта.

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Город Изюм в Харьковской области был освобожден от российской оккупации 10 сентября 2022 года. Уже через три дня над городским советом торжественно взвился флаг Украины.

Во время оккупации россияне издевались над гражданскими — пытали и насиловали их. Уже после освобождения города были обнаружены массовые захоронения убитых местных жителей. Вместе с тем, оккупанты активно занимались пропагандой "русского мира". Людям раздавали листовки и газеты с ударением на том, что "Россия здесь навсегда". Однако планы оккупантов с треском разбились.

Письма российских детей к военным. Фото: Новини.LIVE

Письмо к российским солдатам. Фото: Новини.LIVE

Флаг РФ и табличка о блокпосте. Фото: Новини.LIVE

Карта Изюмского района, которой пользовались оккупанты. Фото: Новини.LIVE

Карта Изюмского района, нарисованная от руки. Фото: Новини.LIVE

Агитационная листовка оккупантов. Фото: Новини.LIVE

Сводка оккупантов. Фото: Новини.LIVE

Информация о потерях россиян. Фото: Новини.LIVE

Табличка о блокпосте. Фото: Новини.LIVE

Агитационный флаг россиян. Фото: Новини.LIVE

Гуманитарная помощь РФ. Фото: Новини.LIVE

Объявление о "собственности военной комендатуры". Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове продолжается следствие в отношении оккупантов, которые убивали жителей Изюма. Жертвами россиян стали патологоанатом Федор Здебский и предприниматель Олег Салыга.

Также ранее Новини.LIVE показывали фоторепортаж с места ракетного удара по Изюму в Харьковской области. Тогда в результате атаки было известно о шести погибших и более 50 пострадавших.