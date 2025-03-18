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Что россияне оставили после себя в Изюме — фоторепортаж

18 марта 2025 18:01
Ольга Антоновская - редактор
Оккупация Изюма — что россияне оставили после себя
Украинский военный в деоккупированном Изюме. Фото: Радио Свобода
Ольга Антоновская - редактор

Россияне оккупировали город Изюм на Харьковщине в апреле 2022 года. Однако уже в начале весны украинские защитники выбили захватчиков, да еще и так, что те "забыли" забрать чуть ли не все. Сейчас в городе создали музей вещей, которые оставили после себя оккупанты.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE во вторник, 18 марта.

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Город Изюм в Харьковской области был освобожден от российской оккупации 10 сентября 2022 года. Уже через три дня над городским советом торжественно взвился флаг Украины.

Во время оккупации россияне издевались над гражданскими — пытали и насиловали их. Уже после освобождения города были обнаружены массовые захоронения убитых местных жителей. Вместе с тем, оккупанты активно занимались пропагандой "русского мира". Людям раздавали листовки и газеты с ударением на том, что "Россия здесь навсегда". Однако планы оккупантов с треском разбились.

Речі, які залишили росіяни в Ізюмі
Письма российских детей к военным. Фото: Новини.LIVE
Листи дітей російським військовим
Письмо к российским солдатам. Фото: Новини.LIVE
Табличка про блок-пост росіян в Ізюмі
Флаг РФ и табличка о блокпосте. Фото: Новини.LIVE
Карта Ізюму, яку намалювали росіяни
Карта Изюмского района, которой пользовались оккупанты. Фото: Новини.LIVE
Карта Ізюму, яку намалювали росіяни
Карта Изюмского района, нарисованная от руки. Фото: Новини.LIVE
Агітаційні листівки росіян в Ізюмі
Агитационная листовка оккупантов. Фото: Новини.LIVE
Зведення росіян за добу про ситуацію в Ізюмі
Сводка оккупантов. Фото: Новини.LIVE
Інформація про втрати росіян в Ізюмі
Информация о потерях россиян. Фото: Новини.LIVE
Повідомлення про блок-пост росіян в Ізюмі
Табличка о блокпосте. Фото: Новини.LIVE
Агітаційні листівки росіян в Ізюмі
Агитационный флаг россиян. Фото: Новини.LIVE
Продуктовий набір росіян в Ізюмі
Гуманитарная помощь РФ. Фото: Новини.LIVE
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Объявление о "собственности военной комендатуры". Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове продолжается следствие в отношении оккупантов, которые убивали жителей Изюма. Жертвами россиян стали патологоанатом Федор Здебский и предприниматель Олег Салыга.

Также ранее Новини.LIVE показывали фоторепортаж с места ракетного удара по Изюму в Харьковской области. Тогда в результате атаки было известно о шести погибших и более 50 пострадавших.

Харьковская область оккупанты Изюм оккупация война в Украине
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