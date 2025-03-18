Оккупация Изюма — что россияне оставили после себя

Что россияне оставили после себя в Изюме — фоторепортаж
Россияне оккупировали город Изюм на Харьковщине в апреле 2022 года. Однако уже в начале весны украинские защитники выбили захватчиков, да еще и так, что те "забыли" забрать чуть ли не все. Сейчас в городе создали музей вещей, которые оставили после себя оккупанты.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE во вторник, 18 марта.
Российские сводки, сухпайки и газеты
Город Изюм в Харьковской области был освобожден от российской оккупации 10 сентября 2022 года. Уже через три дня над городским советом торжественно взвился флаг Украины.
Во время оккупации россияне издевались над гражданскими — пытали и насиловали их. Уже после освобождения города были обнаружены массовые захоронения убитых местных жителей. Вместе с тем, оккупанты активно занимались пропагандой "русского мира". Людям раздавали листовки и газеты с ударением на том, что "Россия здесь навсегда". Однако планы оккупантов с треском разбились.
Напомним, в Харькове продолжается следствие в отношении оккупантов, которые убивали жителей Изюма. Жертвами россиян стали патологоанатом Федор Здебский и предприниматель Олег Салыга.
Также ранее Новини.LIVE показывали фоторепортаж с места ракетного удара по Изюму в Харьковской области. Тогда в результате атаки было известно о шести погибших и более 50 пострадавших.
Читайте Новини.LIVE!