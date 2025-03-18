Окупація Ізюму — що росіяни залишили після себе

Український військовий у деокупованому Ізюмі. Фото: Радіо Свобода

​Росіяни окупували місто Ізюм на Харківщині у квітні 2022 року. Однак вже на початку весни українські оборонці вибили загарбників, та ще й так, що ті "забули" забрати ледь не все. Наразі у місті створили музей речей, які залишили по собі окупанти.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE у вівторок, 18 березня.

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Місто Ізюм у Харківській області було звільнене від російської окупації 10 вересня 2022 року. Вже за три дні над міською радою урочисто замайорів прапор України.

Під час окупації росіяни знущались з цивільних — катували та ґвалтували їх. Вже після звільнення міста були виявлені масові поховання вбитих місцевих жителів. Разом з тим, окупанти активно займались пропагандою "руського міра". Людям роздавали листівки та газети з наголосом на тому, що "Росія тут назавжди". Однак плани окупантів з тріскотом розбились.

Листи російських дітей до військових. Фото: Новини.LIVE

Лист до російських солдатів. Фото: Новини.LIVE

Прапор РФ і табличка про блокпост. Фото: Новини.LIVE

Карта Ізюмського району, якою користувались окупанти. Фото: Новини.LIVE

Карта Ізюмського району, намальована від руки. Фото: Новини.LIVE

Агітаційна листівка окупантів. Фото: Новини.LIVE

Зведення окупантів. Фото: Новини.LIVE

Інформація про втрати росіян. Фото: Новини.LIVE

Табличка про блокпост. Фото: Новини.LIVE

Агітаційний прапор росіян. Фото: Новини.LIVE

Гумдопомога РФ. Фото: Новини.LIVE

Оголошення про "власність воєнної комендатури". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Харкові триває слідство стосовно окупантів, які вбивали жителів Ізюма. Жертвами росіян стали патологоанатом Федір Здебський та підприємець Олег Салига.

Також раніше Новини.LIVE показували фоторепортаж з місця ракетного удару по Ізюму в Харківській області. Тоді внаслідок атаки було відомо про шістьох загиблих та понад 50 постраждалих.