Как работают спасатели в прифронтовом Харькове

Начальник караула Артем Зиняк. Фото: скриншот

Они разбирают завалы после обстрелов, эвакуируют людей и тушат пожары, вспыхивающие в результате постоянных авиаударов. Спасатели в Харькове ежедневно рискуют своей жизнью ради помощи другим.

Журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко узнала, как работают ГСЧСники в прифронтовом Харькове.

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Работа харьковских спасателей

Начальник караула Артем Зиняк рассказывает, что профессию выбрал не случайно. Мужчина продолжил семейную династию пожарных, ведь его отец также работает в ГСЧС.

"Я решил тоже пойти работать (В ГСЧС. — Ред.), чтобы помогать людям", — говорит спасатель.

Артем рассказывает, что больше всего запомнился момент, когда пришлось эксгумировать тела убитых украинцев. Это произошло после освобождения Изюма из оккупации. Мужчина отмечает, что работники ГСЧС постоянно первыми прибывают на места обстрелов. Чтобы собраться и отправиться на спасение людей, им хватает до минуты времени. Но несмотря на такую неистовую отвагу, признается Артем, есть то, о чем мало кто говорит.

"Всем бывает страшно во время выездов. Всем спасателям одинаково. Я не поверю, если кто-то скажет, что нет такого. Однако, действительно, сейчас уже нечего бояться. Мы уже привыкли. К тому же в нашем городе все работает как один механизм", — говорит Зиняк.

Спасатели Харькова имеют и свой талисман, его гордо показали нашей журналистке. Кошку, которую ласково называют Анжела, спас один из начальников караула, когда она была совсем маленькой. Теперь пушистая помощница живет рядом со своими спасителями.

Напомним, ранее мы показывали последствия очередной атаки россиян на Харьков. По городу ударили дроном "Молния" в среду, 2 апреля.

Жительница дома в Харькове, куда попали российские оккупанты, рассказала об обстреле. Женщина на момент удара находилась на девятом этаже многоэтажки.