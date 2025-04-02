Удар Молнією по Харкову 2 квітня — фото наслідків

Удар безпілотником по Харкову — фото наслідків
У середу, 2 квітня, росіяни атакували Харків дроном "Молнія". Внаслідок обстрілу 65-річна жінка та 10-річний хлопчик отримали осколкові поранення, їх шпиталізували.
Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сидоренко в коментарі журналістам Новини.LIVE.
Що відомо про обстріл Харкова
За словами Сидоренка, у Харкові внаслідок атаки безпілотного літального апарата постраждали четверо людей, двоє з яких є мешканцями квартири, куди влучив снаряд.
"65-річна жінка та 10-річний хлопчик отримали осколкові поранення та були шпиталізовані. Ще двоє осіб зазнали гострої реакції на стрес і отримали необхідну допомогу на місці події", — повідомив директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю.
Як повідомив Сидоренко, будинок має всі необхідні комунікації, зокрема електропостачання.
Фахівці вже оглянули місце пошкоджень, і комунальники незабаром розпочнуть роботи з відновлення вікон. Очікується, що ремонтні роботи будуть завершені до ранку.
Також журналісти Новини.LIVE показали кадри з місця обстрілу.
Нагадаємо, у Харкові сьогодні пролунав вибух. Росія атакувала місто безпілотником, зафіксовано влучання.
Раніше Терехов зазначив, що один із ворожих безпілотників влучив у квартиру на восьмому поверсі 16-поверхового будинку.
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