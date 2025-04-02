Удар Молнією по Харкову 2 квітня — фото наслідків

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

У середу, 2 квітня, росіяни атакували Харків дроном "Молнія". Внаслідок обстрілу 65-річна жінка та 10-річний хлопчик отримали осколкові поранення, їх шпиталізували.

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сидоренко в коментарі журналістам Новини.LIVE.

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За словами Сидоренка, у Харкові внаслідок атаки безпілотного літального апарата постраждали четверо людей, двоє з яких є мешканцями квартири, куди влучив снаряд.

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

"65-річна жінка та 10-річний хлопчик отримали осколкові поранення та були шпиталізовані. Ще двоє осіб зазнали гострої реакції на стрес і отримали необхідну допомогу на місці події", — повідомив директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю.

Рятувальники у Харкові. Фото: ДСНС

Як повідомив Сидоренко, будинок має всі необхідні комунікації, зокрема електропостачання.

Росіяни обстріляли Харків. Фото: Новини.LIVE

Фахівці вже оглянули місце пошкоджень, і комунальники незабаром розпочнуть роботи з відновлення вікон. Очікується, що ремонтні роботи будуть завершені до ранку.

Також журналісти Новини.LIVE показали кадри з місця обстрілу.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні пролунав вибух. Росія атакувала місто безпілотником, зафіксовано влучання.

Раніше Терехов зазначив, що один із ворожих безпілотників влучив у квартиру на восьмому поверсі 16-поверхового будинку.