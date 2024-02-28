Искала слабые места в обороне ВСУ — в Харькове разоблачили должностное лицо университета

Задержание должностного лица Харьковского университета. Фото: СБУ

Служба безопасности "на горячем" задержала чиновницу Харьковского университета, которая шпионила в пользу россиян. Ей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 28 февраля.

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Правоохранители выяснили, что задержанной оказалась инженер одного из технических вузов региона, которая помогала оккупантам получить разведданные об обороне Харькова.

Наибольшее внимание привлекали места базирования ПВО, фортификационные сооружения, блокпосты и бронетехника украинских войск. Кроме того, ее интересовали маршруты движения украинского вооружения в направлении Купянска, чтобы передать всю информацию российским спецслужбам.

Для сбора разведданных российский агент на собственном авто объезжала прифронтовую территорию области и скрыто фотографировала локации Сил обороны. А полученные сведения она передавала "связному" российских спецслужб. Им оказался россиянин, боевик оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора, воюющий под Купянском.

"Информация была нужна захватчикам для планирования и подготовки боевых и диверсионно-разведывательных операций на территории региона. А свое сотрудничество с оккупантами чиновник университета начала еще в начале полномасштабного вторжения РФ", — рассказали в СБУ.

Какое наказание ждет предательницу

Правоохранители задержали ее "на горячем", когда вражеская приспешница ночью проводила доразведку прифронтовой местности Балаклейского района, где пыталась выявить и сфотографировать возможные локации ВСУ.

В настоящее время коллаборантке сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

"Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантки по фактам государственной измены и оправдания вооруженной агрессии РФ. Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение", — сообщили правоохранители.

Напомним, недавно в Купянске Харьковской области правоохранители задержали 62-летнюю женщину, которая возглавляла местную гимназию при оккупантах и пыталась русифицировать учебный процесс.

Ранее в Харькове Служба безопасности арестовала приспешника российских захватчиков, который во время боев за город ремонтировал российские танки. Ему грозит 12 лет лишения свободы.