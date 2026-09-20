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Главная Харьков Синегубов: в Харьковской области создана отдельная система оповещения для бизнеса

Синегубов: в Харьковской области создана отдельная система оповещения для бизнеса

Ua ru
20 сентября 2026 22:41
Эксклюзив
Синегубов: в Харьковской области создали систему оповещения для бизнеса
Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Фото: Синегубов/Facebook

В Харьковской области создали отдельную систему оповещения для бизнеса в связи с угрозой реактивных "Шахедов". Ее уже протестировали, и автозаправочная станция в полной мере ею пользуется. В дальнейшем систему планируют распространить на другие предприятия и коммунальные объекты.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время Карпатского саммита.

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Почему для бизнеса создали отдельную систему оповещения

По словам Олега Синегубова, областные власти постоянно общаются с представителями бизнеса, чтобы улучшить реагирование на сигналы воздушной тревоги. Особенно актуальным это стало после того, как российские войска начали применять реактивные "Шахеды".

Глава ОВА отметил, что из-за близости Харьковской области к границе времени на реагирование может быть очень мало — речь идет не только о минутах, но и о секундах. Поэтому, по его словам, бизнесу, в частности АЗС, нужна более точная система оповещения, чем общие сигналы воздушной тревоги.

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В то же время воздушные тревоги в регионе могут длиться более 20 часов в сутки. Из-за этого, по словам Синегубова, если бизнес будет ориентироваться только на общие сигналы воздушной тревоги, он фактически не сможет работать.

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"Поэтому мы разработали альтернативную систему оповещения, протестировали ее, и автозаправочная станция в полной мере ею пользуется", — отметил Синегубов.

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Как работает новая система оповещения

Синегубов пояснил, что общий сигнал об обнаружении дрона над Харьковом не подходит для бизнеса, поскольку в таком случае пришлось бы полностью приостанавливать его работу. Вместо этого областная администрация более точно определяет направление движения беспилотника и оповещает конкретное предприятие.

"Мы более точно определяем направление движения, ну и далее уже оповещаем конкретное предприятие", — пояснил глава ОВА.

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По словам Синегубова, запрос на использование такой системы уже поступил от других представителей бизнеса и коммунальных предприятий громад, которые также постоянно находятся в зоне риска поражения.

Поэтому систему планируют распространить на другие предприятия и коммунальные объекты Харьковской области.

В Харьковской области будут расширять сеть укрытий

Отдельным направлением работы Синегубов назвал расширение зоны укрытий. В частности, в области планируют использовать модульные укрытия, чтобы обеспечить безопасность работников АЗС и других предприятий, а также посетителей.

Кроме того, область продолжает координацию с Вооруженными силами Украины и силами противовоздушной обороны для повышения эффективности защиты региона.

Новини.LIVE сообщали, что Харьковская область ежедневно подвергается российским ударам по гражданской и энергетической инфраструктуре, из-за чего подготовка к сложной зиме фактически уже идет. В то же время украинские военные удерживают линию фронта, и российские войска пока не добиваются успехов в продвижении вглубь области.

Новини.LIVE также писали, что в Харьковской области российские войска продолжают попытки продвинуться в приграничных районах, применяя пехотные группы и инфильтрацию. Наибольшая активность оккупантов фиксируется в Вильхуватской и Вовчанской громадах после интенсивных обстрелов украинских позиций. Пограничники отражают атаки, а российские войска несут значительные потери и не добиваются большого успеха.

Харьков обстрелы бизнес Олег Синегубов воздушная тревога Карпатская восьмерка (С8) Саммит Карпатской восьмерки
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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