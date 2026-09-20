Синєгубов: на Харківщині створили систему оповіщення для бізнесу

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Фото: Синєгубов/Facebook

На Харківщині створили окрему систему оповіщення для бізнесу через загрозу реактивних "Шахедів". Її вже протестували, і автозаправна станція повністю нею користується. Надалі систему планують поширити на інші підприємства та комунальні об'єкти.

Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час Карпатського саміту.

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Чому для бізнесу створили окрему систему оповіщення

За словами Олега Синєгубова, обласна влада постійно спілкується з представниками бізнесу, щоб покращувати реагування на сигнали повітряної тривоги. Особливо актуальним це стало після того, як російські війська почали застосовувати реактивні "Шахеди".

Керівник ОВА зазначив, що через близькість Харківщини до кордону часу на реагування може бути дуже мало — йдеться не лише про хвилини, а й про секунди. Тому, за його словами, бізнесу, зокрема АЗС, потрібна точніша система оповіщення, ніж загальні сигнали повітряної тривоги.

Водночас повітряні тривоги в регіоні можуть тривати понад 20 годин на добу. Через це, за словами Синєгубова, якщо бізнес орієнтуватиметься лише на загальні сигнали повітряної тривоги, він фактично не зможе працювати.

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"Тому ми розробили альтернативну систему оповіщення, протестували, і автозаправна станція нею повністю користується", — зазначив Синєгубов.

Як працює нова система оповіщення

Синєгубов пояснив, що загальний сигнал про виявлення дрона над Харковом не підходить для бізнесу, оскільки в такому разі довелося б повністю припиняти його роботу. Натомість область точніше визначає напрямок руху безпілотника та сповіщає конкретне підприємство.

"Ми більш точно виявляємо напрям руху, ну і далі вже сповіщаємо конкретний бізнес", — пояснив керівник ОВА.

За словами Синєгубова, запит на використання такої системи вже є від інших представників бізнесу та комунальних підприємств громад, які також постійно перебувають у зоні ризику ураження.

Тому систему планують поширювати на інші підприємства та комунальні об'єкти Харківщини.

На Харківщині розширюватимуть мережу укриттів

Окремим напрямом роботи Синєгубов назвав розширення зони укриттів. Зокрема, в області планують використовувати модульні укриття, щоб забезпечити безпеку працівників АЗС та інших підприємств, а також відвідувачів.

Крім того, область продовжує координацію зі Збройними силами України та силами протиповітряної оборони для підвищення ефективності захисту регіону.

Новини.LIVE інформували, що Харківщина щодня зазнає російських ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі, через що підготовка до складної зими фактично вже триває. За словами Олега Синєгубова, внаслідок нових атак є поранені цивільні. Водночас українські військові утримують лінію фронту, і російські війська наразі не мають успіхів у просуванні вглиб області.

Новини.LIVE також писали, що на Харківщині російські війська продовжують спроби просунутися в прикордонних районах, застосовуючи піхотні групи та інфільтрацію. Найбільшу активність окупантів фіксують у Вільхуватській та Вовчанській громадах після інтенсивних обстрілів українських позицій. Прикордонники відбивають атаки, а російські війська зазнають значних втрат і не мають великого успіху.