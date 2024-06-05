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Синегубов назвал количество КАБов, которое оккупанты сбросили на Харьковскую область в течение суток

5 июня 2024 17:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ситуация в Харьковской области — Синегубов назвал количество ударов КАБами
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал об оперативной ситуации. По его словам, российские оккупанты применили около 40 КАБов за сутки в области.

Об этом Олег Синегубов рассказал в эфире телемарафона в среду, 5 июня.

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Под прицелом противника Волчанская, Липецкая и Старосалтовская громады. Попадание четырех КАБов зафиксировали в Купянской громаде. 

"Относительно Александровки, Тимофеевки и Видродженовска Золочевской громады. Рассмотрим на Совете обороны решение о принудительной эвакуации семей с детьми. Ведь эти населенные пункты находятся близко к границе с РФ и ежедневно страдают от вражеских обстрелов", — подчеркнул Синегубов.

По его словам, ситуация с пожарами в лесах от вражеских обстрелов сложная. Ликвидация огня осложняется высокой минной опасностью для спасателей. Синегубов отметил, что главной задачей является защита от возгораний населенных пунктов рядом.

Напомним, ударов по Харькову со стороны россиян значительно стало меньше, так как западные партнеры позволили бить своим оружием по территории РФ. Харьковчан расспросили о целесообразности ядерного оружия в Украине и как ВСУ уничтожают российские С-300.

Также 4 июня в Харьковской области россияне нанесли массированные обстрелы по лесополосам и жилым массивам населенных пунктов на границе с Россией. В результате обстрелов вспыхнули пожары в трех громадах области.

Украина
оккупанты
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
война

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