Ситуація в Харківській області — Синєгубов назвав кількість ударів КАБами

Синєгубов назвав кількість КАБів, яку окупанти скинули на Харківську область протягом доби
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про оперативну ситуацію. За його словами, російські окупанти застосували близько 40 КАБів за добу в області.
Про це Олег Синєгубов розповів в ефірі телемарафону у середу, 5 червня.
Ситуація в Харківській області
Під прицілом противника Вовчанська, Липецька та Старосалтівська громади. Влучання чотирьох КАБів зафіксували у Куп’янській громаді.
"Щодо Олександрівки, Тимофіївки та Відродженівська Золочівської громади. Розглянемо на Раді оборони рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми. Адже ці населені пункти знаходяться близько до кордону з РФ та щодня потерпають від ворожих обстрілів", — наголосив Синєгубов.
За його словами, ситуація з пожежами в лісах від ворожих обстрілів складна. Ліквідація вогню ускладнюється високою мінною небезпекою для рятувальників. Синєгубов зазначив, що головним завданням є захист від загорянь населені пункти поряд.
Нагадаємо, ударів по Харкову з боку росіян значно поменшало, так як західні партнери дозволили бити своєю зброєю по території РФ. Харків'ян розпитали про доцільність ядерної зброї в Україні та як ЗСУ нищать російські С-300.
Також 4 червня у Харківській області росіяни завдали масованих обстрілів по лісосмугах та житлових масивах населених пунктів на кордоні з Росією. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі в трьох громадах області.
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