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Синєгубов назвав кількість КАБів, яку окупанти скинули на Харківську область протягом доби

5 червня 2024 17:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ситуація в Харківській області — Синєгубов назвав кількість ударів КАБами
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про оперативну ситуацію. За його словами, російські окупанти застосували близько 40 КАБів за добу в області.

Про це Олег Синєгубов розповів в ефірі телемарафону у середу, 5 червня.

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Під прицілом противника Вовчанська, Липецька та Старосалтівська громади. Влучання чотирьох КАБів зафіксували у Куп’янській громаді. 

"Щодо Олександрівки, Тимофіївки та Відродженівська Золочівської громади. Розглянемо на Раді оборони рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми. Адже ці населені пункти знаходяться близько до кордону з РФ та щодня потерпають від ворожих обстрілів", — наголосив Синєгубов.

За його словами, ситуація з пожежами в лісах від ворожих обстрілів складна. Ліквідація вогню ускладнюється високою мінною небезпекою для рятувальників. Синєгубов зазначив, що головним завданням є захист від загорянь населені пункти поряд.

Нагадаємо, ударів по Харкову з боку росіян значно поменшало, так як західні партнери дозволили бити своєю зброєю по території РФ. Харків'ян розпитали про доцільність ядерної зброї в Україні та як ЗСУ нищать російські С-300.

Також 4 червня у Харківській області росіяни завдали масованих обстрілів по лісосмугах та житлових масивах населених пунктів на кордоні з Росією. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі в трьох громадах області.

Україна
окупанти
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
війна

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