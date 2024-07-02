Враг 2 июля обстрелял Харьков - ОВА сообщила о пострадавших

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: ОВА

В сутки враг выпустил 29 управляемых авиабомб по Харьковской области. В результате атаки на Харьков 2 июля пострадали 26-летняя женщина и двое детей, также эвакуировали 9 детей с семьями из Купянского направления.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в телемарафоне "Єдині новини" во вторник, 2 июля.

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Ситуация в Харьковской области по состоянию на 2 июля

Синегубов рассказал, что в Харьковской области каждый день раздаются воздушные тревоги. В сутки враг выпустил по региону 29 управляемых авиабомб. Под обстрелами оказались практически все районы области: Чугуевский, Богодуховский, Харьковский, Изюмский, Купянский. Враг обстреливает Харьковскую область всей возможной артиллерией.

"Сегодняшний обстрел в Харькове привел к травмированию 26-летней женщины и двоих детей в возрасте 12 и 15 лет. Они получили акубаротравмы от взрывной волны", — отметил глава ОВА.

Он добавил, что с Купянского направления были эвакуированы 9 детей с семьями. На территории двух общин, где предусмотрена эвакуация, остаются еще 11 детей из сел Дорошевка и Моначиновка. Всего с 10 мая из Липцовского, Волчанского и Богодуховского направлений эвакуирован 12 101 человек.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в июне враг начал обстреливать Харьков КАБ-250 и ФАБ-500. В результате за месяц 92 человека пострадали, шесть человек погибли.

Ранее мы писали, что в Харькове участились удары русских войск . Захватчики бьют по областному центру коррегированными авиационными бомбами КАБ-500.