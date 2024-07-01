Обстріли Харкова — названо кількість жертв за червень

Наслідки обстрілів у Харкові. Фото: Харківська ОВА

У червні ворог почав обстрілювати Харків КАБ-250 та ФАБ-500. Внаслідок цього за місяць 92 особи постраждали, шість людей загинуло.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram у понеділок, 1 липня.

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Статистика злочинів російського агресора в Харкові за червень. Фото: Ігор Терехов

Ігор Терехов оприлюднив статистику злочинів російських військових у Харкові за попередній місяць.

За його словами, незважаючи на меншу кількість обстрілів, ніж позаминулого місяця, саме у червні ворог вперше застосував для ударів по місту та цивільним мешканцям КАБ-250 та ФАБ-500 — керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою навіть більшою, ніж у ракет.

"Це вкотре підкреслює: єдине, що може дати нам захист від цих загроз, — сучасні системи протиповітряної оборони", — сказав міський голова.

Нагадаємо, у Харкові почастішали удари російських військ. Загарбники б’ють по обласному центру корегованими авіаційними бомбами КАБ-500.

Як відомо, 30 червня у Харкові пролунав вибух: росіяни атакували місто керованою авіаційною бомбою, влучили у термінал "Нової Пошти".

Пізніше у Харківській обласній військовій адміністрації повідомили про стан постраждалих після авіаудару по місту у неділю. Восьмеро людей залишаються під наглядом медиків.