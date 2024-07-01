Обстріли Харкова — названо кількість жертв за червень

Сім діб виття сирен поспіль та десятки травмованих — злочини росіян у Харкові за червень
У червні ворог почав обстрілювати Харків КАБ-250 та ФАБ-500. Внаслідок цього за місяць 92 особи постраждали, шість людей загинуло.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram у понеділок, 1 липня.
Статистика злочинів росіян в Харкові за червень
Ігор Терехов оприлюднив статистику злочинів російських військових у Харкові за попередній місяць.
За його словами, незважаючи на меншу кількість обстрілів, ніж позаминулого місяця, саме у червні ворог вперше застосував для ударів по місту та цивільним мешканцям КАБ-250 та ФАБ-500 — керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою навіть більшою, ніж у ракет.
"Це вкотре підкреслює: єдине, що може дати нам захист від цих загроз, — сучасні системи протиповітряної оборони", — сказав міський голова.
Нагадаємо, у Харкові почастішали удари російських військ. Загарбники б’ють по обласному центру корегованими авіаційними бомбами КАБ-500.
Як відомо, 30 червня у Харкові пролунав вибух: росіяни атакували місто керованою авіаційною бомбою, влучили у термінал "Нової Пошти".
Пізніше у Харківській обласній військовій адміністрації повідомили про стан постраждалих після авіаудару по місту у неділю. Восьмеро людей залишаються під наглядом медиків.
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