Синегубов объявил принудительную эвакуацию из 18 населенных пунктов на Купянском направлении

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: скриншот с видео

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил принудительную и обязательную эвакуацию из 18 населенных пунктов на Купянском направлении. Речь идет о Великобурлукской и Ольховатской территориальных громадах.

Об этом Олег Синегубов сообщил в Telegram в четверг, 7 марта.

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Эвакуация из населенных пунктов на Купянском направлении

"Совет обороны Харьковской области поддержал проведение обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями, или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных громад", — подчеркнул Синегубов.

По его словам, сейчас есть информация о проживании 110 несовершеннолетних в Великобурлуцкой громаде и о 51 ребенке в Ольхватской громаде.

К тому же было принято решение о проведении обязательной эвакуации жителей 55 населенных пунктов.

Синегубов подчеркнул, что семьи с детьми должны быть максимально обезопасены от российского террора.

Напомним, 7 марта российские войска атаковали город Волчанск тремя контролируемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла женщина, еще одна гражданка получила ранения.

Также на Харьковщине ночью враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона одного из учебных заведений ГСЧС. Инцидент привел к частичному разрушению одноэтажного административного здания, используемого для тренировок спасателей и пожарных.