Атака на здание Госпрома в Харькове 30 октября — будут ли восстанавливать

Поврежденое здание Госпрома в Харькове. Фото: Олег Синегубов

Харьковское здание Госпрома, поврежденное в результате российских обстрелов, планируют восстановить, сохранив его аутентичный вид. Возобновление будет происходить при поддержке международных партнеров.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Восстановление здания Госпрома

"В одном из подъездов Госпрома в результате российского авиаудара уничтожена стена, перекрытие над третьим этажом, второй этаж, под ним разбиты окна. Повреждены около 700 окон", — заявил Синегубов.

Он подчеркнул, что Госпром является не только символом Харькова, но и находящимся под защитой ЮНЕСКО объектом архитектурного наследия.

"Ведем консультации и переговоры с иностранными партнерами по восстановлению сооружения в аутентичном виде 1928 года постройки", — подытожил глава ОВА.

Напомним, недавно глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты не прекращают атаковать область. С ночи до утра 30 октября в нескольких общинах раздавались мощные взрывы от артиллерии, ударных беспилотников. Продолжаются активные боевые действия.

В то же время глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что оккупационные войска вплотную приблизились к Купянску Харьковской области. Они находятся в трех километрах от города.