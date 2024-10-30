Атака на здание Госпрома в Харькове 30 октября — будут ли восстанавливать

Синегубов объяснил, что будет с поврежденным зданием Госпрома
Харьковское здание Госпрома, поврежденное в результате российских обстрелов, планируют восстановить, сохранив его аутентичный вид. Возобновление будет происходить при поддержке международных партнеров.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Восстановление здания Госпрома
"В одном из подъездов Госпрома в результате российского авиаудара уничтожена стена, перекрытие над третьим этажом, второй этаж, под ним разбиты окна. Повреждены около 700 окон", — заявил Синегубов.
Он подчеркнул, что Госпром является не только символом Харькова, но и находящимся под защитой ЮНЕСКО объектом архитектурного наследия.
"Ведем консультации и переговоры с иностранными партнерами по восстановлению сооружения в аутентичном виде 1928 года постройки", — подытожил глава ОВА.
Напомним, недавно глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты не прекращают атаковать область. С ночи до утра 30 октября в нескольких общинах раздавались мощные взрывы от артиллерии, ударных беспилотников. Продолжаются активные боевые действия.
В то же время глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что оккупационные войска вплотную приблизились к Купянску Харьковской области. Они находятся в трех километрах от города.
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