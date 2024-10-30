Атака на будівлю Держпрому в Харкові 30 жовтня — чи будуть відновлювати

Пошкоджена будівля Держпрому в Харкові. Фото: Олег Синєгубов

Харківську будівлю Держпрому, пошкоджену внаслідок російського обстрілу, планують відновити, зберігши її автентичний вигляд. Відновлення відбуватиметься за підтримки міжнародних партнерів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Відновлення будівля Держпрому

"В одному з під'їздів Держпрому внаслідок російського авіаудару знищена стіна, перекриття над третім поверхом, другий поверх, під ним розбиті вікна. Пошкоджено близько 700 вікон", — заявив Синєгубов.

Він підкреслив, що Держпром є не лише символом Харкова, а й об'єктом архітектурної спадщини, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.

"Ведемо консультації та перемовини з іноземними партнерами щодо відновлення споруди в автентичному вигляді 1928 року побудови", — підсумував голова ОВА.

Нагадаємо, нещодавно очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти не припиняють атакувати область. Від ночі і до ранку 30 жовтня у кількох громадах лунали потужні вибухи від артилерії, ударних безпілотників. Тривають активні бойові дії.

Водночас голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що окупаційні війська впритул наблизилися до Куп’янська Харківської області. Вони перебувають за три кілометри від міста.