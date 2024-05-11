В Харькове эвакуируют людей с приграничных территорий

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов Фото: Харьковская ОВА

В связи с наступлением РФ жителей приграничных районов Харьковской области эвакуируют в безопасные места. За прошедшие сутки всего эвакуировано 1775 человек.

Информацию обнародовал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 11 мая.

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"В настоящее время 1048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 из Харьковского, 12 из Богодуховского и 275 человек эвакуированы волонтерами" , — сообщает руководитель Харьковской ОВА.

Какие последствия атаки РФ на Харьковщине за прошлие сутки

30 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным ударам врага это непосредственно Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационные обстрелы подверглись н.п. Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Волчанск, Волчанские Хутора, Веселое, Вильча, Липцы, Слобожанское, Сосновый Бор, Украинское.

"11 мая 00:45 в результате обстрела врага у селе Одноробовка Богодуховского района зафиксировано повреждение четырех домов и автомобиля.

В 23:40 в результате обстрела с. Липцы Харьковского района получили ранения 53-летняя женщина и 38-летний мужчина.

В 17:00 в Андреевке Изюмского района трактор наехал на неизвестное взрывное устройство в поле, пострадавших нет.

В 12:50 в результате артобстрела повреждены частные дома в с. Черкасские Тишки Харьковского района. Погиб 55-летний мужчина.

После серии массированных обстрелов 10 мая г. Волчанск из разного вида вооружения повреждены десятки частных домов. Ранения получили 52-летний и 42-летний мужчины, 60-летняя женщина и еще один мужчина. Также сообщают о двух погибших — мужчине и женщине" , — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки украинские войска отбили 13 атак на Купянском направлении и 9 атак на Слобожанском направлении. Удары по Харькову не зафиксированы.

Напомним, что российские окупанты утром 11 мая возобновили штурмовые действия возле села Глубокое Харьковской области. Украинские военные ожидают усиления огня противника.

Раньше мы писали, что армия России активизировала военные маневры в Харьковской области. Некоторые штурмовые группы мотострелковых бригад пробовали прорваться на севере области, в сторону Волчанская, но были остановлены спецназовцами НГУ "Омега".