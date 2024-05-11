Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Синегубов сообщил об эвакуации почти двух тысяч человек в Харьковской области arrow

Синегубов сообщил об эвакуации почти двух тысяч человек в Харьковской области

11 мая 2024 13:36
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Харькове эвакуируют людей с приграничных территорий
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов Фото: Харьковская ОВА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В связи с наступлением РФ жителей приграничных районов Харьковской области эвакуируют в безопасные места. За прошедшие сутки всего эвакуировано 1775 человек.

Информацию обнародовал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 11 мая.

Читайте также:

Из каких районов эвакуировали людей


"В настоящее время 1048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 из Харьковского, 12 из Богодуховского и 275 человек эвакуированы волонтерами" , — сообщает руководитель Харьковской ОВА.

Какие последствия атаки РФ на Харьковщине за прошлие сутки

30 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным ударам врага это непосредственно Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационные обстрелы подверглись н.п. Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Волчанск, Волчанские Хутора, Веселое, Вильча, Липцы, Слобожанское, Сосновый Бор, Украинское.

"11 мая 00:45 в результате обстрела врага у селе Одноробовка Богодуховского района зафиксировано повреждение четырех домов и автомобиля.

В 23:40 в результате обстрела с. Липцы Харьковского района получили ранения 53-летняя женщина и 38-летний мужчина.

В 17:00 в Андреевке Изюмского района трактор наехал на неизвестное взрывное устройство в поле, пострадавших нет.

В 12:50 в результате артобстрела повреждены частные дома в с. Черкасские Тишки Харьковского района. Погиб 55-летний мужчина.

После серии массированных обстрелов 10 мая г. Волчанск из разного вида вооружения повреждены десятки частных домов. Ранения получили 52-летний и 42-летний мужчины, 60-летняя женщина и еще один мужчина. Также сообщают о двух погибших — мужчине и женщине" , — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки украинские войска отбили 13 атак на Купянском направлении и 9 атак на Слобожанском направлении. Удары по Харькову не зафиксированы.

Напомним, что российские окупанты утром 11 мая возобновили штурмовые действия возле села Глубокое Харьковской области. Украинские военные ожидают усиления огня противника.

Раньше мы писали, что армия России активизировала военные маневры в Харьковской области. Некоторые штурмовые группы мотострелковых бригад пробовали прорваться на севере области, в сторону Волчанская, но были остановлены спецназовцами НГУ "Омега".

война
Харьков
эвакуация
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине
жертвы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина