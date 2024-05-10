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Окупанти вже давно перебували в одному з сіл Харківської області, — DeepState

10 травня 2024 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти вже давно перебували в одному з сіл Харківської області, — DeepState
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у п'ятницю, 10 травня, почали наступальну операцію на Харківську область. Однак, як виявилось, окупанти вже давно перебували у селі Пильна.

Про це повідомляє DeepState у Telegram.

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Ситуація в Харківській області

"За інформацією від наших друзів, ворог вже певний час вільно перебував у селі, як у себе вдома і командування на місцях дивним чином подавало інформацію щодо ситуації в населеному пункті, яким, зокрема, користувалося вище військово-політичне керівництво. Як доказ, надаємо скриншоти присутності ворога в селі Пильна днями раніше", — йдеться у повідомленні.

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Окупанти в селі Пильна. Фото: DeepState

Противник накопичив свої сили і почав наступати як в сусідні села, так і на південь.

У DeepState наголосили, що оборона ведеться завдяки досвіду бойових батальйонів та професіоналізму хлопців, в тому числі з ТрО.

"Вчергове зустрічаємо проблему з налагодженням комунікації між підрозділами, яке за даними наших друзів, управління на місцях не спроможне налагодити, що призводить до втрат особового складу, в тому числі через відсутність контрбатарейної боротьби", — йдеться у повідомленні.

Водночас є можливість залучати більш досвідчені підрозділи для утилізації противника, але цього чомусь не було зроблено і окупанти останніми днями накопичували сили у Пильній.

Наразі наступальні дії ворога містять відволікаючий характер і обмежені в своїх механізованих можливостях. У посадках в Росії містяться додаткові сили, які можуть бути застосовані у разі випадкового успіху.

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Допис DeepState. Фото: скриншот 

Ситуація в Харкові — останні новини

Нагадаємо, російські загарбники посилили обстріли на північному напрямку Харківщини. Перш за все, під прицілом ворога місто Вовчанськ. 

У зв'язку з цим у місті та прилеглих населених пунктах Харківщини відбувається евакуація населення.

Згодом Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Наразі там тривають жорсткі бої. 

У Міноборони заявили, що приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву російськими військами лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Однак Збройні сили України надійно захищають позиції на Харківщині.

За даними ЗМІ, Росія планує відтіснити Збройні Сили України від кордону та створити буферну зону. 

Повітряна тривога у Харківській області триває вже близько 10 годин. Це найдовша тривога з початку повномасштабного вторгнення РФ. 

війна
ЗСУ
Україна
Харківська область
окупанти
наступ

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