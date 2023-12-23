Синегубов сообщил об утверждении бюджета Харьковской области на 2024 год

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото:facebook.com/synegubov.official

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об утвержденном бюджете области на 2024 год. По его словам, запланированные доходы и расходы на уровне 4,9 млрд грн.

Об этом Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале.

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Бюджет Харьковской области на 2024 год

"Основные силы и ресурсы направляем на поддержку тех, кто защищает Украину и приближает нашу общую Победу. Обороноспособность — наш главный приоритет. В том числе это программы поддержки наших защитников и защитниц, социальная защита членов семей бойцов и др. Очень важные мероприятия!" — отметил Синегубов.

К тому же в первую очередь средства направят на финансирование медицины, образования, социальной защиты жителей Харьковской области, а также восстановление гражданской инфраструктуры.

По словам Синегубова, с 1 января следующего года будет повышен размер минимальной заработной платы, который составит 7 100 гривен, а с апреля — 8 000 гривен.

В местные бюджеты направят 200 миллионов гривен в виде дотаций и субвенций из государственного бюджета.

"Спасибо всему депутатскому корпусу и председателю Харьковского областного совета Татьяне Егоровой-Луценко за конструктив, плодотворное сотрудничество на благо жителей области. Продолжаем работать дальше!" — добавил глава Харьковской ОВА.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в центре Харькова собрались десятки активистов, требующих больше денег выделять на нужды Вооруженных сил Украины. Подобные пикеты проходят каждую субботу.

Также мы писали, что в Харьковском городском совете объявили тендер на услуги по содержанию улично-дорожной сети города и искусственных сооружений. Соответствующие работы будут стоить 290 миллионов гривен.