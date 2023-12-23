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Синєгубов повідомив про затвердження бюджету Харківської області на 2024 рік

23 грудня 2023 12:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Синєгубов повідомив про затвердження бюджету Харківської області на 2024 рік
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото:facebook.com/synegubov.official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про затверджений бюджет області на 2024 рік. За його словами, заплановані доходи й видатки на рівні 4,9 млрд грн. 

Про це Олег Синєгубов повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Бюджет Харківської області на 2024 рік

"Основні сили та ресурси спрямовуємо на підтримку тих, хто боронить Україну і наближає нашу спільну Перемогу. Обороноздатність — наш головний пріоритет. В тому числі це програми підтримки наших захисників та захисниць, соціальний захист членів родин бійців та ін. Дуже важливі заходи!" — наголосив Синєгубов.

До того ж першочергово кошти спрямують на фінансування медицини, освіти, соціального захисту жителів Харківської області, а також відновлення цивільної інфраструктури. 

За словами Синєгубова, з 1 січня наступного року буде підвищено розмір мінімальної заробітної плати, який становитиме 7 100 гривень, а з квітня — 8 000 гривень.

До місцевих бюджетів спрямують 200 мільйонів гривень у вигляді дотацій та субвенцій з державного бюджету. 

"Дякую всьому депутатському корпусу та голові Харківської обласної ради Тетяні Єгоровій-Луценко за конструктив, плідну співпрацю на благо жителів області. Продовжуємо працювати далі!" — додав очільник Харківської ОВА.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у центрі Харкова зібрались десятки активістів, які вимагають більше коштів виділяти на потреби Збройних сил України. Подібні пікети відбуваються щосуботи.

Також ми писали, що у Харківській міській раді оголосили тендер на послуги з утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд. Відповідні роботи коштуватимуть 290 мільйонів гривень. 

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