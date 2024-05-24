Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Синегубов проинформировал, когда на Харьковщине началось строительство третьей линии обороны arrow

Синегубов проинформировал, когда на Харьковщине началось строительство третьей линии обороны

24 мая 2024 19:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Строительство третьей линии обороны в Харьковской области началось в начале марта
Глава ОВА Олег Синегубов. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Строительство третьей линии обороны в Харьковской области было начато в начале марта этого года. Еженедельно удалось возводить около десяти объектов фортификаций.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Читайте также:

Фортификации на Харьковщине

По его словам, строительство фортификаций в 2023 году отличалось от того, которое осуществлялось в 2022 году.

Он отметил, что новые сооружения предусматривали определенную технологию, дерево и размер. В то же время, ОВА получили карты-схемы с местами, где именно нужно построить взводный опорный пункт, противотанковый ров, тетраэдры, невзрывные заграждения и т.д.

Далее происходил процесс разминирования территории, получение соответствующих актов от военных и начало строительства.

Синегубов отметил, что каждую неделю удалось возводить около десяти объектов, а на "пик" строительства вышли в апреле.

Ранее глава ОВА рассказал, что работы по сооружению оборонных сооружений продолжаются. Он выделил три направления, на которых строятся фортификации.

Также мы писали, что Синегубов поручил подрядчикам отчитываться о работах по укреплению оборонных рубежей в Харьковской области.

Харьковская область
оккупанты
территориальная оборона
Олег Синегубов
война в Украине
фронт
наступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра