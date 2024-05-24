Строительство третьей линии обороны в Харьковской области началось в начале марта

Глава ОВА Олег Синегубов. Фото: ОВА

Строительство третьей линии обороны в Харьковской области было начато в начале марта этого года. Еженедельно удалось возводить около десяти объектов фортификаций.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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По его словам, строительство фортификаций в 2023 году отличалось от того, которое осуществлялось в 2022 году.

Он отметил, что новые сооружения предусматривали определенную технологию, дерево и размер. В то же время, ОВА получили карты-схемы с местами, где именно нужно построить взводный опорный пункт, противотанковый ров, тетраэдры, невзрывные заграждения и т.д.

Далее происходил процесс разминирования территории, получение соответствующих актов от военных и начало строительства.

Синегубов отметил, что каждую неделю удалось возводить около десяти объектов, а на "пик" строительства вышли в апреле.

Ранее глава ОВА рассказал, что работы по сооружению оборонных сооружений продолжаются. Он выделил три направления, на которых строятся фортификации.

Также мы писали, что Синегубов поручил подрядчикам отчитываться о работах по укреплению оборонных рубежей в Харьковской области.