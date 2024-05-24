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Синєгубов проінформував, коли на Харківщині розпочалося будівництво третьої лінії оборони

24 травня 2024 19:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Будівництво третьої лінії оборони на Харківщині розпочалося на початку березня
Голова ОВА Олег Синєгубов. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Будівництво третьої лінії оборони у Харківській області розпочали на початку березня цього року. Щотижня вдалося зводити близько десяти об'єктів фортифікацій.

Про це заявив голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

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За його словами, будівництво фортифікацій у 2023 році відрізнялось від того, яке здійснювали у 2022 році.

Він зазначив, що нові споруди передбачали певну технологію, певне дерево та розмір. Водночас ОВА отримали карти-схеми з місцями, де саме треба збудувати взводний опорний пункт, протитанковий рів, тетраедри, невибухові загородження тощо.

Далі ж відбувався процес розмінування території, отримання відповідних актів від військових та початок будівництва. 

Синєгубов зауважив, що кожного тижня вдалося зводити приблизно десять об'єктів, а на "пік" будівництва вийшли у квітні.

Раніше голова ОВА розповів, що роботи зі спорудження оборонних споруд тривають. Він виділив три напрямки, на яких будуються фортифікації.

Також ми писали, що Синєгубов доручив підрядникам звітувати про роботи з укріплення оборонних рубежів у Харківській області.

Харківська область
окупанти
територіальна оборона
Олег Синєгубов
війна в Україні
фронт
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