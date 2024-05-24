Евакуація з Харківщини станом на 24 травня

У Харківській ОВА назвали кількість евакуйованих сімей з прикордоння області
З населених пунктів Харківської області, які знаходяться поблизу кордону з Росією, триває евакуація цивільних. Наразі обласна влада застосувала примусові заходи щодо вивезення сімей на більш безпечні території.
Про це заявив голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі Ми Україна у п'ятницю, 24 травня.
Евакуація цивільних на Харківщині
За його словами, примусову евакуацію застосували тоді, коли обов'язкова не спрацювала.
"Рішення щодо евакуації було прийняте не вчора. Воно вже як мінімум місяць і вже скажемо так: з цих дітей ми вивезли приблизно 70 сімей. Евакуація у нас відбувається за планом", — сказав Синєгубов.
Він уточнив, що серед вивезених громадян "статусні" діти: сироти або позбавлені батьківського піклування. Їх евакуйовують у супроводі з фактично опікунами або піклувальниками.
"Спочатку вони перебуватимуть у Харкові, однак вже є відповідні домовленості щодо інших областей, де вони будуть розміщені", — долав голова ОВА.
Нагадаємо, днями у Вовчанську Харківської області російські загарбники вдарили по автомобілю Нацполіції під час евакуаційного виїзду. Внаслідок обстрілу загинув один правоохоронець, ще одного — поранено.
Також ми писали, що СБУ затримала інформатора російського ГРУ, який готував окупацію Вовчанська в Харківській області. Найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії українських захисників.
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