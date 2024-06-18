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Синегубов рассказал, какая ситуация с ПВО Харькова

18 июня 2024 22:19
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Бригадир София
редактор
Синегубов заявил, что в Харькове усилили ПВО
Глава Харьковского ОВА Олег Синегубов. Фото: Олег Синегубов/Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Глава Харьковского ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харькове была проделана большая работа по усилению ПВО в Харькове. Он добавил, что жители города уже начали это замечать.

Об этом он написал в  Telegram во вторник, 18 июня.

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"Уже проделана огромная работа по усилению средств ПВО по Харькову. Не озвучивая детали скажу, что задачи поставленные и военные действительно наращивают потенциал", — заявил Синегубов.

Он отметил, что продолжают работу над улучшением системы радиоэлектронной борьбы в регионе. Глава Харьковской ОВА также поблагодарил местный бизнес за финансовую поддержку.

"Благодарю бизнес, который присоединяется, потому что средства достаточно большие. Это сотни миллионов гривен для того, чтобы обеспечить систему радиоэлектронной борьбы. Результаты тоже уже видим", — добавил Синегубов.

Напомним, что российские захватчики в Харьковской области обстреляли автомобиль скорой помощи. В результате удара была ранена семья, в том числе беременная женщина.

Также Синегубов сообщил о повреждении одного из корпусов центра отдыха в Киевском районе Харькова в ночь на 17 июня. Это произошло в результате российского удара.

Харьков
война в Украине
Харьковская область
Олег Синегубов
ППО
война

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