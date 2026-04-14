Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Синоптики предупредили харьковчан о резком ухудшении погоды завтра

Синоптики предупредили харьковчан о резком ухудшении погоды завтра

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 20:16
Прогноз погоды в Харькове на завтра 15 апреля
Женщины с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 15 апреля, ожидается облачной. Синоптики прогнозируют дожди и сильные порывы ветра. Кроме того, ночью температура воздуха снизится до +3 °С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Харькове и области на 15 апреля

В течение суток ожидается дождь. Ветер ночью северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, временами порывы до 20 метров в секунду, днем западный, 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні 15 квітня
Погода в Украине 15 апреля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по области ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С;
  • в Харькове ночью +5...+7 °С, днем +8...+10 °С.

Синоптики объявили первый уровень опасности из-за порывов ветра до 20 метров в секунду.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 15 апреля. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Харьков — последние новости

Отметим, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина в эфире Ранок.LIVE сообщила, что 14 апреля российские оккупанты дроном атаковали многоэтажку в Шевченковском районе города. В результате обстрела острую реакцию на стресс получила 44-летняя женщина.

А цены на топливо в Харькове остаются на высоком уровне, особенно на премиальные виды. В частности, за дизель придется заплатить почти 97 гривен.

Ранее мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов высказался о бесплатном проезде в метро. По его словам, это требование сегодняшнего времени.

погода Харьков погода в Харькове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации