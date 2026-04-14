Прогноз погоды в Харькове на завтра 15 апреля

Погода в Харькове и области завтра, 15 апреля, ожидается облачной. Синоптики прогнозируют дожди и сильные порывы ветра. Кроме того, ночью температура воздуха снизится до +3 °С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Харькове и области на 15 апреля

В течение суток ожидается дождь. Ветер ночью северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, временами порывы до 20 метров в секунду, днем западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха:

по области ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С;

в Харькове ночью +5...+7 °С, днем +8...+10 °С.

Синоптики объявили первый уровень опасности из-за порывов ветра до 20 метров в секунду.

Отметим, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина в эфире Ранок.LIVE сообщила, что 14 апреля российские оккупанты дроном атаковали многоэтажку в Шевченковском районе города. В результате обстрела острую реакцию на стресс получила 44-летняя женщина.

А цены на топливо в Харькове остаются на высоком уровне, особенно на премиальные виды. В частности, за дизель придется заплатить почти 97 гривен.

Ранее мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов высказался о бесплатном проезде в метро. По его словам, это требование сегодняшнего времени.