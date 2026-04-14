Харьков Удар РФ по многоэтажке Харькова: есть значительные повреждения

Удар РФ по многоэтажке Харькова: есть значительные повреждения

Дата публикации 14 апреля 2026 18:37
Удар РФ по многоэтажке Харькова: есть значительные повреждения
Последствия российского обстрела Харькова 14 апреля. Фото: ГСЧС

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина рассказала подробности российского удара дроном по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова во вторник, 14 апреля. В результате обстрела поврежден фасад и выбиты окна. Известно об одной пострадавшей — 44-летней женщине.

Об этом эксклюзивно Валерия Чирина рассказала Новини.LIVE в эфире Ранок.LIVE.

Российский обстрел Харькова 14 апреля

"Российская армия продолжает атаковать и областной центр, и населенные пункты региона. Сегодня утром вражеский дрон, по предварительным данным беспилотник типа "Молния", попал в 23-й этаж многоэтажки в Шевченковском районе города", — говорит Чирина.

Наслідки російського обстрілу Харкова 14 квітня
Поврежденная многоэтажка в Харькове. Фото: ГСЧС

Оккупанты повредили квартиру, остекление, перекрытия и фасад дома. У 44-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс. Медики оказали ей всю необходимую помощь.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Російський обстріл Харкова 14 квітня
Последствия российского обстрела Харькова 14 апреля. Фото: ГСЧС

"Следователи полиции, прокуроры, спасатели, медики и все другие профильные службы продолжают работать на месте указанного военного преступления Российской Федерации", — добавила пресс-секретарь.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова, 14 апреля захватчики ударили дроном по многоэтажке. Попадание произошло примерно в 06:27.

Кроме того, оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область дронами. Враг ранил пятерых человек, также есть значительные разрушения. Правоохранители начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
