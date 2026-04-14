Головна Харків Синоптики попередили харківʼян про різке погіршення погоди завтра

Синоптики попередили харківʼян про різке погіршення погоди завтра

Дата публікації: 14 квітня 2026 20:16
Прогноз погоди в Харкові на завтра 15 квітня
Жінки з парасольками. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та області завтра, 15 квітня, очікується хмарною. Синоптики прогнозують дощі та сильні пориви вітру. Крім того, вночі температура повітря знизиться до +3 °С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Харкові та області на 15 квітня

Упродовж доби очікується дощ. Вітер вночі північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, часом пориви до 20 метрів на секунду, вдень західний, 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні 15 квітня
Погода в Україні 15 квітня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по області вночі +3...+8 °С, вдень +8...+13 °С;
  • у Харкові вночі +5...+7 °С, вдень +8...+10 °С.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Читайте також:
Погода в Харкові 15 квітня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 15 квітня. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології 

Харків — останні новини

Зазначимо, речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чирина в ефірі Ранок.LIVE повідомила, що 14 квітня російські окупанти дроном атакували багатоповерхівку в Шевченківському районі міста. Внаслідок обстрілу гостру реакцію на стрес отримала 44-річна жінка.

А ціни на пальне у Харкові залишаються на високому рівні, особливо на преміальні види. Зокрема, за дизель доведеться заплатити майже 97 гривень.

Раніше мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов висловився про безкоштовний проїзд у метро. За його словами, це вимога сьогоднішнього часу.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
