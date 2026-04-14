Прогноз погоди в Харкові на завтра 15 квітня

Синоптики попередили харківʼян про різке погіршення погоди завтра
Погода у Харкові та області завтра, 15 квітня, очікується хмарною. Синоптики прогнозують дощі та сильні пориви вітру. Крім того, вночі температура повітря знизиться до +3 °С.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Харкові та області на 15 квітня
Упродовж доби очікується дощ. Вітер вночі північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, часом пориви до 20 метрів на секунду, вдень західний, 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +3...+8 °С, вдень +8...+13 °С;
- у Харкові вночі +5...+7 °С, вдень +8...+10 °С.
Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через пориви вітру до 20 метрів на секунду.
