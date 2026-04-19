Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 20 апреля

Синоптики предупредили харьковчан об осадках и заморозках завтра
Погода в Харькове и области завтра, 20 апреля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают об осадках и заморозках. В то же время днем температура воздуха повысится до +12 °С.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Харькове и области на 20 апреля
Ночью существенных осадков не предвидится, а днем будет небольшой дождь. Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью заморозки 0...-3 °С, днем +7...+12 °С;
- в Харькове ночью заморозки 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.
