Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 20 апреля

Женщина с зонтиком.

Погода в Харькове и области завтра, 20 апреля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают об осадках и заморозках. В то же время днем температура воздуха повысится до +12 °С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Харькове и области на 20 апреля

Ночью существенных осадков не предвидится, а днем будет небольшой дождь. Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Погода в Украине 20 апреля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по области ночью заморозки 0...-3 °С , днем +7...+12 °С ;

, днем ; в Харькове ночью заморозки 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.

Харьков — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую ОВА, в течение суток российские оккупанты атаковали Харьков и область. В результате ударов погиб человек. Кроме того, еще пять человек получили ранения.

А цены на топливо в Харькове по состоянию на 18 апреля остались почти неизменными. За дизель в среднем придется отдать 90,79 грн, а за бензин А-95 — 76,80 грн.

Также вчера российские захватчики ударили дронами по Харькову. Известно о падении группы БпЛА на промышленном предприятии и одного — на рынке.