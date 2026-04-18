Главная Харьков В Харькове дизель по 90,79 грн: актуальные цены на горючее

В Харькове дизель по 90,79 грн: актуальные цены на горючее

Дата публикации 18 апреля 2026 19:49
Автозаправочная станция. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове в субботу, 18 апреля, цены на топливо остались почти неизменными. Дизель стоит в среднем 90,79 грн за литр, а бензин от 67,22 до 76,80 грн за литр.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на AUTO.RIA.

Стоимость топлива в Харькове

Средняя цена на топливо в Харькове сегодня почти не отличается от вчерашнего прайса. Стоимость держится на таком уровне:

  • A-95+ — 76,80 грн/л;
  • A-95 — 71,88 грн/л;
  • A-92 — 67,22 грн/л;
  • ДТ — 90,79 грн/л;
  • газ — 48,93 грн/л.
Яка вартість пального у Харкові у суботу, 18 квітня
Сколько стоит топливо в Харькове 18 апреля. Фото: скриншот

В то же время цены на газ, бензин и дизель варьируются в зависимости от вида топлива и конкретной автозаправочной станции. 18 апреля в Харькове АЗС продают топливо по таким ценам:

Яка вартість пального у Харкові у суботу, 18 квітня
Стоимость топлива на АЗС Харьковщины 18 апреля. Фото: скриншот

Последние новости Харькова

Как сообщали Новини.LIVE, в субботу, 18 апреля, россияне атаковали Харьков дронами. Беспилотники упали на одном из промышленных предприятий. Кроме того, зафиксировано поражение рынка.

Также мы писали о том, какой будет погода в Харькове и Харьковской области 19 апреля. Синоптики прогнозируют дождь и ветер. Температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+14 °С.

Добавим, что оккупанты вчера, 17 апреля, атаковали Харьков и 13 населенных пунктов области. Из-за обстрелов погиб один человек. Еще девять жителей области получили ранения.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
