Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 20 квітня

Погода в Харкові та області завтра, 20 квітня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади та заморозки. Водночас вдень температура повітря підвищиться до +12 °С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Харкові і області на 20 квітня

Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень буде невеликий дощ. Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі заморозки 0...-3 °С , вдень +7...+12 °С ;

, вдень ; у Харкові вночі заморозки 0...-2 °С, вдень +9...+11 °С.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Харківську ОВА, упродовж доби російські окупанти атакували Харків та область. Внаслідок ударів загинула людина. Крім того, ще пʼятеро осіб отримали поранення.

Читайте також:

А ціни на пальне у Харкові станом на 18 квітня залишилися майже незмінними. За дизель в середньому доведеться віддати 90,79 грн, а за бензин А-95 — 76,80 грн.

Також вчора російські загарбники вдарили дронами по Харкову. Відомо про падіння групи БпЛА на промисловому підприємстві та одного — на ринку.