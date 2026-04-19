Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 20 квітня

Синоптики попередили харківʼян про опади та заморозки завтра
Погода в Харкові та області завтра, 20 квітня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади та заморозки. Водночас вдень температура повітря підвищиться до +12 °С.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Харкові і області на 20 квітня
Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень буде невеликий дощ. Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі заморозки 0...-3 °С, вдень +7...+12 °С;
- у Харкові вночі заморозки 0...-2 °С, вдень +9...+11 °С.
