Головна Харків Синоптики попередили харківʼян про опади та заморозки завтра

Синоптики попередили харківʼян про опади та заморозки завтра

Дата публікації: 19 квітня 2026 17:24
Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 20 квітня
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 20 квітня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади та заморозки. Водночас вдень температура повітря підвищиться до +12 °С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Харкові і області на 20 квітня

Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень буде невеликий дощ. Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня
Погода в Україні 20 квітня. Фото: Meteopost

Температура повітря: 

  • по області вночі заморозки 0...-3 °С, вдень +7...+12 °С;
  • у Харкові вночі заморозки 0...-2 °С, вдень +9...+11 °С.

Харків — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Харківську ОВА, упродовж доби російські окупанти атакували Харків та область. Внаслідок ударів загинула людина. Крім того, ще пʼятеро осіб отримали поранення.

Читайте також:

А ціни на пальне у Харкові станом на 18 квітня залишилися майже незмінними. За дизель в середньому доведеться віддати 90,79 грн, а за бензин А-95 — 76,80 грн.

Також вчора російські загарбники вдарили дронами по Харкову. Відомо про падіння групи БпЛА на промисловому підприємстві та одного — на ринку.

Альбіна Зарічна - Редактор
