Стала известна судьба дома в Харькове, где от ракетного удара рухнул подъезд

Дом, пострадавший во время российских обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Российские захватчики обстреляли Харьков 23 января, в результате чего произошел обвал подъезда одного из домов. Его судьбу будет определять инструментальная экспертиза.

Об этом сообщил Харьковский городской совет.

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Обвал подъезда в доме Харькова 23 января

По словам мэра Терехова, коммунальщикам уже удалось возобновить теплоснабжение в 30 квартирах дома, пострадавшего в результате российского удара.

"Без отопления пока остаются 15 квартир. Завтра будем разбирать завалы в подвальных помещениях. Надеюсь, что и эти квартиры нам удастся подключить", — отметил мэр.

Однако судьбу многоквартирного будет решать инструментальная экспертиза.

Скриншот сообщения Харьковского городского совета

Напомним, что россияне совершили очередную атаку по Харькову утром 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Также мы писали, что во время утренней ракетной атаки по Харькову жители разрушенных квартир скрывались, где видели. Взрыв был настолько громкий и мощный, что весь подъезд многоквартирного дома полностью разрушен.