Стала відома доля будинку у Харкові, де від ракетного удару звалився під'їзд

Будинок, який постраждав під час російського обстрілу. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Російські загарбники обстріляли Харків 23 січня, внаслідок чого стався обвал під'їзду одного з будинків. Його долю буде визначати інструментальна експертиза.

Про це повідомила Харківська міська рада.

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За словами мера Терехова, комунальникам вже вдалося відновити теплопостачання у 30 квартирах будинку, який постраждав внаслідок російського удару.

"Без опалення поки що залишаються 15 квартир. Завтра розбиратимемо завали в підвальних приміщеннях. Сподіваюся, що і ці квартири нам вдасться підключити", — зазначив мер.

Проте долю багатоквартирного буде вирішувати інструментальна експертиза.

Скриншот допису Харківської міської ради

Нагадаємо, що росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. У місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. У деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Також ми писали, що під час ранкової ракетної атаки по Харкову жителі зруйнованих квартир ховалися, де бачили. Вибух був настільки гучний та потужний, що весь під'їзд багатоквартирного будинку вщент зруйнований.