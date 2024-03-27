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Стало известно, чем россияне ударили по жилому району Харькова

27 марта 2024 18:12
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Чем россияне ударили по Харькову 27 марта
Эксперты изучают обломки российской бомбы. Фото: Харьковская областная прокуратура
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Россияне сегодня, 27 марта, нанесли удар по жилому району Харькова. Оккупанты выпустили по городу планирующую бомбу УМПБ Д-30.

Об этом в комментарии "Ми Україна" сказал глава нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко.

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По его словам, бомба прилетела в жилой массив, среди двух пятиэтажек, заселенного гражданскими жителями полностью.

"Ее применили в то время, когда на улицах города находилось максимальное количество людей. Поэтому есть погибший гражданский совершеннолетний мужчина, также ранены", — сказал Тимошко.

Как сообщают в горсовете, погиб во время обстрела 70-летний мужчина, который в тот момент проезжал на велосипеде мимо дома.

Что известно о бомбе УМПБ Д-30

УМПБ Д-30СН – это российская копия американской "умной" бомбы GBU-39/B SDB, которая и была взята российскими "кулибиными" за основу своего проекта в 2010-х.

Согласно возможностям УМПБ Д-30СН, его могут применять как авиационные носители, так и РСЗО, в частности – "Смерч" и "Торнадо-С". Точная дальность применения неизвестна, но не исключено, что она может составлять от 50 до 70 км.

Напомним, по состоянию на 17.00 в Харькове сообщалось о 16 пострадавших местных жителях.

Среди них и четверо детей. Младшему пострадавшему всего три месяца .

Также мы писали, что впервые за два года россияне нанесли удар по Харькову авиабомбой.

россия
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Харьков
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