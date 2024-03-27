Чем россияне ударили по Харькову 27 марта

Стало известно, чем россияне ударили по жилому району Харькова
Россияне сегодня, 27 марта, нанесли удар по жилому району Харькова. Оккупанты выпустили по городу планирующую бомбу УМПБ Д-30.
Об этом в комментарии "Ми Україна" сказал глава нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко.
Российский удар по Харькову — что известно
По его словам, бомба прилетела в жилой массив, среди двух пятиэтажек, заселенного гражданскими жителями полностью.
"Ее применили в то время, когда на улицах города находилось максимальное количество людей. Поэтому есть погибший гражданский совершеннолетний мужчина, также ранены", — сказал Тимошко.
Как сообщают в горсовете, погиб во время обстрела 70-летний мужчина, который в тот момент проезжал на велосипеде мимо дома.
Что известно о бомбе УМПБ Д-30
УМПБ Д-30СН – это российская копия американской "умной" бомбы GBU-39/B SDB, которая и была взята российскими "кулибиными" за основу своего проекта в 2010-х.
Согласно возможностям УМПБ Д-30СН, его могут применять как авиационные носители, так и РСЗО, в частности – "Смерч" и "Торнадо-С". Точная дальность применения неизвестна, но не исключено, что она может составлять от 50 до 70 км.
Напомним, по состоянию на 17.00 в Харькове сообщалось о 16 пострадавших местных жителях.
Среди них и четверо детей. Младшему пострадавшему всего три месяца .
Также мы писали, что впервые за два года россияне нанесли удар по Харькову авиабомбой.
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