Чим росіяни вдарили по Харкову 27 березня

Експерти вивчають уламки російської бомби. Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни сьогодні, 27 березня завдали удару по житловому району Харкова. Окупанти випустили по місту плануючу бомбу УМПБ Д-30.

Про це в коментарі "Ми Україна" сказав очільник нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.

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За його словами, бомба прилетіла у житловий масив серед двох п'ятиповерхівок, який заселений цивільними мешканцями повністю.

"Її застосували в той час, коли на вулицях міста перебувала максимальна кількість людей. Тому є загиблий цивільний повнолітній чоловік, також є поранені", — сказав Тимошко.

Як повідомляють у міськраді, загинув під час обстрілу 70-річний чоловік, який в той момент проїжджав на велосипеді повз будинок.

Що відомо про бомбу УМПБ Д-30

УМПБ Д-30СН – це російська копія американської "розумної" бомби GBU-39/B SDB, яку і було взято російськими "кулібіними" за основу свого проєкту у 2010-х.

Відповідно до можливостей УМПБ Д-30СН, його можуть застосовувати як авіаційні носії, так і РСЗВ, зокрема – "Смерч" і "Торнадо-С". Точна дальність застосування невідома, але не виключено, що вона може становити від 50 до 70 км.

Нагадаємо, станом на 17.00 у Харкові повідомляли про 16 постраждалих місцевих мешканців.

Серед них й четверо дітей. Наймолодшому постраждалому лише три місяці.

Також ми писали, що вперше за два роки росіяни здійснили удар по Харкову авіабомбою.