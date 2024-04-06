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Стало известно, каким оружием ударили россияне по Харькову

6 апреля 2024 20:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, каким оружием ударили россияне по Харькову
Правоохранители на месте удара. Фото: Telegram/Синегубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в субботу, 6 апреля, в очередной раз атаковали Харьков. В результате удара по городу погиб один человек, известно о четырех раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрел Харькова 6 апреля

По словам главы ОВА, россияне нанесли удар по гражданской городской застройке Харькова модифицированной авиабомбой УМБП.

удар по Харькову 6 апреля
Последствия удара. Фото: Telegram/Синегубов
удар по Харькову 6 апреля
Последствия удара. Фото: Telegram/Синегубов
удар по Харькову 6 апреля
Последствия удара. Фото: Telegram/Синегубов

В результате обстрела погиб 49-летний мужчина.

По уточненным данным, также пострадали четыре человека: 47-летний мужчина и две женщины в возрасте 66 и 22 со взрывными травмами.

удар по Харькову 6 апреля
Последствия удара. Фото: Telegram/Синегубов
удар по Харькову 6 апреля
Последствия удара. Фото: Telegram/Синегубов
удар по Харькову 6 апреля
Последствия удара. Фото: Telegram/Синегубов
удар по Харькову 6 апреля
Последствия удара. Фото: Telegram/Синегубов

Кроме того, у 10-летней девочки диагностировали острую реакцию на стресс.

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Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, днем 6 апреля в Харькове раздавались взрывы. Враг ударил по жилому району города.

Также мы писали, что в Харькове из-за российских обстрелов наблюдается очень сложная ситуация с электроснабжением. В жилых домах были введены графики отключений, не работает часть производственных мощностей.

Харьков
обстрелы
война в Украине
авиабомба

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