Стало відомо, якою зброєю вдарили росіяни по Харкову

Правоохоронці на місці удару. Фото: Telegram/Синєгубов

Російські загарбники в суботу, 6 квітня, вчергове атакували Харків. Внаслідок удару по місту загинула одна людина, відомо про чотирьох поранених.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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За словами очільника ОВА, росіяни завдали удару по цивільній міській забудові Харкову модифікованою авіабомбою УМБП.

Наслідки удару. Фото: Telegram/Синєгубов

Наслідки удару. Фото: Telegram/Синєгубов

Наслідки удару. Фото: Telegram/Синєгубов

Внаслідок обстрілу загинув 49-річний чоловік.

За уточненими даними, також постраждали чотири людини: 47-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 22 із вибуховими травмами.

Наслідки удару. Фото: Telegram/Синєгубов

Наслідки удару. Фото: Telegram/Синєгубов

Наслідки удару. Фото: Telegram/Синєгубов

Наслідки удару. Фото: Telegram/Синєгубов

Крім того, у 10-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вдень 6 квітня у Харкові лунали вибухи. Ворог вдарив по житловому району міста.

Також ми писали, що у Харкові через російський обстріл спостерігається дуже складна ситуація з електропостачанням. У житлових будинках були введені графіки відключень, не працює частина виробничих потужностей.