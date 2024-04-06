Стало відомо, якою зброєю вдарили росіяни по Харкову
Російські загарбники в суботу, 6 квітня, вчергове атакували Харків. Внаслідок удару по місту загинула одна людина, відомо про чотирьох поранених.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Обстріл Харкова 6 квітня
За словами очільника ОВА, росіяни завдали удару по цивільній міській забудові Харкову модифікованою авіабомбою УМБП.
Внаслідок обстрілу загинув 49-річний чоловік.
За уточненими даними, також постраждали чотири людини: 47-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 22 із вибуховими травмами.
Крім того, у 10-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес.
Нагадаємо, вдень 6 квітня у Харкові лунали вибухи. Ворог вдарив по житловому району міста.
Також ми писали, що у Харкові через російський обстріл спостерігається дуже складна ситуація з електропостачанням. У житлових будинках були введені графіки відключень, не працює частина виробничих потужностей.
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