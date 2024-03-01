Суд огласил приговор блогеру из Днепра, который плевал в патрульного — как его наказали

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове судили блогера из Днепра, плюнувшего в патрульного. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 1 марта.

Читайте также:

Суд над блогером

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 41-летнего мужчину по факту угрозы насилием в отношении работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 345 УК Украины). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что 4 декабря 2021 года в Харькове патрульные остановили автомобиль Mercedes за нарушение правил дорожного движения. Речь идет об управлении транспортным средством без номерного знака.

В авто находилась группа лиц, которые вызвали "на помощь" своего друга — известного блогера из Днепра. Приехав на место происшествия, мужчина стал угрожать полицейским.

Фигурант светил правоохранителю в лицо прожектором, который тот просил убрать. После этого блогер плюнул в лицо патрульному и спросил, как в таком случае он может ответить.

Блогер и полицейский. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Фигурант также нецензурно высказывался в сторону патрульных, пытался их разозлить и хотел спровоцировать применение силы.

На судебном заседании обвиняемый вину не признал.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Краснограде Харьковской области трое несовершеннолетних набросились на 62-летнего мужчину и забили его до смерти. Злоумышленники снимали свое преступление на видео.

Также Салтовская окружная прокуратура Харькова добилась осуждения 44-летнего мужчины за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.