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Суд оголосив вирок блогеру з Дніпра, який плював у патрульного — як його покарали

1 березня 2024 12:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Суд оголосив вирок блогеру з Дніпра, який плював у патрульного — як його покарали
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові судили блогера з Дніпра, який плюнув у патрульного. Йому призначено покарання у виді двох років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у п'ятницю, 1 березня.

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"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 41-річного чоловіка за фактом погрози насильством щодо працівника правоохоронного органу у звʼязку з виконанням цим працівником службових обовʼязків (ч. 1 ст. 345 КК України). Йому призначено покарання у виді двох років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Прокурори довели, що 4 грудня 2021 року у Харкові патрульні зупинили авто Mercedes за порушення правил дорожнього руху. Йдеться про керування транспортним засобом без номерного знаку.

В авто перебувала група осіб, які викликали "на допомогу" свого друга — відомого блогера з Дніпра. Приїхавши на місце події, чоловік став погрожувати поліцейським.

Фігурант світив правоохоронцю в обличчя прожектором, який той просив прибрати. Після цього блогер плюнув в обличчя патрульному та запитав, як у такому випадку він може відповісти.

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Блогер та поліцейський. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Фігурант також нецензурно висловлювався в бік патрульних, намагався їх розлютити і хотів спровокувати до застосування сили.

На судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Краснограді Харківської області троє неповнолітніх накинулися на 62-річного чоловіка та забили його до смерті. Зловмисники знімали свій злочин на відео.

Також Салтівська окружна прокуратура Харкова добилася засудження 44-річного чоловіка за незаконне придбання, зберігання та збут наркотиків. Чоловіка засудили до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Харків
блогери
поліція
Дніпро
прокуратура

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